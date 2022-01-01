Пресловутое ранчо, 1952

Верн Хэскелл, вернувшись в городок после недолгой отлучки, узнает, что бандиты убили его любимую девушку во время ограбления магазина, в котором она работала. Верн бросается в погоню, одержимый жаждой мести и, в конце концов, настигает одного из убийц, которого смертельно ранили свои же подельники.

Перед смертью раненный бандит успевает сказать, где находится ранчо преступников. Хозяйкой этого ранчо, которое пользуется в округе дурной славой, является бывшая певичка из бара Олтар Кин. Проникнув в банду и втершись в доверие, Верн пытается узнать, кто из бандитов убил его невесту.