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Фильмография
Джон Кэррэдин
John Carradine
Киноафиша
Персоны
Джон Кэррэдин
Джон Кэррэдин
John Carradine
Дата рождения
5 февраля 1906
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
27 ноября 1988
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
183 см
Популярные фильмы
8.2
Гроздья гнева
(1940)
8.1
Невеста Франкенштейна
(1935)
7.6
Самый меткий
(1976)
Фильмография Джон Кэррэдин
Жанр
Все
Биография
Боевик
Вестерн
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Приключения
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
1977
1976
1972
1940
1939
1936
1935
Все
11
Фильмы
11
Актер
11
6.4
Часовой
The Sentinel
ужасы, драма, мистика
1977, США
4.1
Болельщицы для Сатаны
Satan's Cheerleaders
комедия, криминал, ужасы
1977, США
7.6
Самый меткий
The Shootist
вестерн, драма
1976, США
6.4
Берта по прозвищу «Товарный вагон»
Boxcar Bertha
драма
1972, США
6.9
Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить
Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask
комедия
1972, США
8.2
Гроздья гнева
The Grapes of Wrath
драма
1940, США
6.2
Дилижанс
Stagecoach
мелодрама, боевик, драма, вестерн
1939, США
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6.5
Долина гнева
Captain Fury
боевик, мелодрама, приключения
1939, США
7
Барабаны долины Могаук
Drums Along the Mohawk
драма, вестерн, мелодрама
1939, США
6.3
Мария Шотландская
Mary of Scotland
драма, биография, исторический
1936, США
8.1
Невеста Франкенштейна
Bride of Frankenstein
триллер, ужасы, фантастика
1935, США
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