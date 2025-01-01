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Джон Кэррэдин
Джон Кэррэдин John Carradine
Киноафиша Персоны Джон Кэррэдин

Джон Кэррэдин

John Carradine

Дата рождения
5 февраля 1906
Возраст
82 года
Знак зодиака
Водолей
Дата смерти
27 ноября 1988
Место рождения
Нью-Йорк, США
Рост
183 см

Популярные фильмы

Гроздья гнева 8.2
Гроздья гнева (1940)
Невеста Франкенштейна 8.1
Невеста Франкенштейна (1935)
Самый меткий 7.6
Самый меткий (1976)

Фильмография Джон Кэррэдин

Жанр
Год
Все 11 Фильмы 11 Актер 11
Часовой 6.4
Часовой The Sentinel
ужасы, драма, мистика 1977, США
Болельщицы для Сатаны 4.1
Болельщицы для Сатаны Satan's Cheerleaders
комедия, криминал, ужасы 1977, США
Самый меткий 7.6
Самый меткий The Shootist
вестерн, драма 1976, США
Берта по прозвищу «Товарный вагон» 6.4
Берта по прозвищу «Товарный вагон» Boxcar Bertha
драма 1972, США
Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить 6.9
Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask
комедия 1972, США
Гроздья гнева 8.2
Гроздья гнева The Grapes of Wrath
драма 1940, США
Дилижанс 6.2
Дилижанс Stagecoach
мелодрама, боевик, драма, вестерн 1939, США
Долина гнева 6.5
Долина гнева Captain Fury
боевик, мелодрама, приключения 1939, США
Барабаны долины Могаук 7
Барабаны долины Могаук Drums Along the Mohawk
драма, вестерн, мелодрама 1939, США
Мария Шотландская 6.3
Мария Шотландская Mary of Scotland
драма, биография, исторический 1936, США
Невеста Франкенштейна 8.1
Невеста Франкенштейна Bride of Frankenstein
триллер, ужасы, фантастика 1935, США
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