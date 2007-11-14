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Семь дней
Seven Days
Семь дней, 2007
2007 / Южная Корея
6.7
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
триллер
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6.7
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2007
Премьера в мире
14 ноября 2007
Возраст
18+
Режиссер
Вон Щин-ён
В ролях
Ким Юн Чжин
О Гван-нок
Все актеры и съемочная группа
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