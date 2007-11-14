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Семь дней
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Seven Days

Семь дней, 2007

2007 / Южная Корея
6.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 ноября 2007
Возраст 18+
Режиссер
Вон Щин-ён
В ролях
Ким Юн Чжин
О Гван-нок
О Гван-нок
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Семь дней 1 постер
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