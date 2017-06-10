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Признание убийцы Признание убийцы
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22-nenme no kokuhaku: watashi ga satsujinhan desu

Признание убийцы, 2017

2017 / Япония
6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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О фильме

В 1995 году молодой следователь Ко Макимура пытался схватить серийного убийцу, на счету которого было пять жертв, но потерпел фиаско. Маньяк убил его наставника, после чего сбежал, затаился и преступлений больше не совершал. 22 года спустя после этих событий, когда истёк срок давности, и привлечь преступника за содеянное уже было нельзя, человек по имени Масато Сонэдзаки публикует книгу мемуаров под названием «Я — убийца», где признается во всех совершенных преступлениях. Книга становится национальным бестселлером, писатель — звездой и любимчиком прессы, но следователь Макимура не сдаётся.

6.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 10 июня 2017
Режиссер
Ю Ириэ
В ролях
Тацуя Фудзивара
Хидэаки Ито
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Признание убийцы 1 постер
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