Признание убийцы, 2017

В 1995 году молодой следователь Ко Макимура пытался схватить серийного убийцу, на счету которого было пять жертв, но потерпел фиаско. Маньяк убил его наставника, после чего сбежал, затаился и преступлений больше не совершал. 22 года спустя после этих событий, когда истёк срок давности, и привлечь преступника за содеянное уже было нельзя, человек по имени Масато Сонэдзаки публикует книгу мемуаров под названием «Я — убийца», где признается во всех совершенных преступлениях. Книга становится национальным бестселлером, писатель — звездой и любимчиком прессы, но следователь Макимура не сдаётся.