Трудный день, 2014

Главный герой – детектив специального отдела. Возвращаясь домой с похорон своей матери, он попадает в аварию, где по его вине погибает человек. Вся жизнь персонажа под угрозой: событие может обернуться ужасными последствиями. Чтобы избежать необратимого развития дела, мужчина совершает отчаянный поступок: закапывает труп в могиле своей матери. Расследовать это происшествие поручают напарнику детектива, и тот вскоре начинает находить одну зацепку за другой…
По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.