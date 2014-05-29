Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Трудный день Трудный день
Киноафиша Фильмы Трудный день
Kkeutkkaji ganda

Трудный день, 2014

2014 / Корея
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Главный герой – детектив специального отдела. Возвращаясь домой с похорон своей матери, он попадает в аварию, где по его вине погибает человек. Вся жизнь персонажа под угрозой: событие может обернуться ужасными последствиями. Чтобы избежать необратимого развития дела, мужчина совершает отчаянный поступок: закапывает труп в могиле своей матери. Расследовать это происшествие поручают напарнику детектива, и тот вскоре начинает находить одну зацепку за другой…

  • Дебютный показ фильма происходил на Каннском кинофестивале и был хорошо принят критиками, которые оценили неослабевающий интерес к сюжету на протяжение всей киноленты и качественный юмор.
  • В первый день южнокорейского проката купили только 80 тысяч билетов на фильм. Но вскоре молва о творении Кима Сон Хуна так разошлась, что кинолента на целый месяц попала на второе место рейтинга после голливудских «Грань будущего» и «Люди Икс».
  • Это вторая режиссерская работа Кима и первый фильм после семилетнего перерыва. Его первая лента провалилась и не была одобрена критиками, и спустя несколько лет он твердо принял решение дать себе второй шанс.
  • «Трудный день» стал одним из самых коммерчески успешных фильмов года в Корее.

По дороге на похороны матери детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су сбивает человека. Произошедшая авария может мгновенно поставить крест на его карьере, разрушив всю жизнь. Чтобы скрыть преступление, он принимает не самое блестящее решение, которое запустит цепочку не самых приятных для полицейского событий.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2014
Премьера в мире 29 мая 2014
Возраст 16+
Режиссер
Ким Сон-хун
В ролях
Чо Джин-ун
Ли Сон-гюн
Ли Сон-гюн
Чан Ин-соп
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Трудный день 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Трудный день смотреть онлайн

Трудный день
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Что посмотреть после «Игры в кальмара»: 15 зрелищных азиатских триллеров В свое время кровавый триллер Пака Чхан-ука «Олдбой» наделал немало шуму, став сенсацией не только в родной Южной Корее, но и во всем мире, а победа «Паразитов» на «Оскаре» 2020 года — и вовсе беспрецедентное событие. Сейчас же предметом обсуждения является впечатляющий корейский сериал «Игра в кальмара». Если вы уже успели оценить новинку, то предлагаем ознакомиться со списком любопытных азиатских триллеров, которые точно стоят вашего внимания.
Написать
10 ноября 2021 19:00
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Приложение киноафиши