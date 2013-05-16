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Mong-ta-joo

Монтаж, 2013

2013 / Корея
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

15 лет назад была похищена и убита девочка, а похититель исчез без следа. За пять дней до момента истечения срока давности привлечения похитителя к уголовной ответственности кто-то оставляет цветок на месте того преступления. Через несколько дней таким же способом совершается ещё одно похищение. Теперь три человека пытаются любым способом найти похитителя: мать, чья дочь погибла 15 лет назад, дедушка, внучку которого украли практически у него на глазах, и детектив, расследовавший первое похищение.

7.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 16 мая 2013
Режиссер
Чон Гын-соп
В ролях
Ом Джон-хва
Ким Сан-гён
Сон Ён-чхан
Чо Хи-бон
Чон Хэ-гюн
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Монтаж 2 постера
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