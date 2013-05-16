Монтаж, 2013

15 лет назад была похищена и убита девочка, а похититель исчез без следа. За пять дней до момента истечения срока давности привлечения похитителя к уголовной ответственности кто-то оставляет цветок на месте того преступления. Через несколько дней таким же способом совершается ещё одно похищение. Теперь три человека пытаются любым способом найти похитителя: мать, чья дочь погибла 15 лет назад, дедушка, внучку которого украли практически у него на глазах, и детектив, расследовавший первое похищение.