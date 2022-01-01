Четыре кризиса любви, 2018

Одним совершенно обычным утром в дом въезжает новая соседка Ирина. Вместе с ней – легкое дыхание, заводная музыка, желтые шорты и оранжевый торшер с бахромой. Все тихо терзавшие соседей конфликты начинают раскручиваться со стремительной скоростью. 50-летнего Геннадия накрывает кризис среднего возраста. 30-летняя Ольга понимает, что муж буквально душит ее своим контролем. 18-летняя Вера ищет у Ирины защиты от властной матери, которая придумала за дочь ее профессию, жизнь и счастье. Но никто из соседей не догадывается, какая личная драма скрывается за лучезарной улыбкой Ирины...