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Четыре кризиса любви
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Четыре кризиса любви, 2018

2018 / Россия
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О фильме

Одним совершенно обычным утром в дом въезжает новая соседка Ирина. Вместе с ней – легкое дыхание, заводная музыка, желтые шорты и оранжевый торшер с бахромой. Все тихо терзавшие соседей конфликты начинают раскручиваться со стремительной скоростью. 50-летнего Геннадия накрывает кризис среднего возраста. 30-летняя Ольга понимает, что муж буквально душит ее своим контролем. 18-летняя Вера ищет у Ирины защиты от властной матери, которая придумала за дочь ее профессию, жизнь и счастье. Но никто из соседей не догадывается, какая личная драма скрывается за лучезарной улыбкой Ирины...

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Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2018
Возраст 12+
Режиссер
Вячеслав Лавров
В ролях
Елена Полянская
Елена Полянская
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Четыре кризиса любви 1 постер
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