Отель для Золушки, 2012

В небольшом российском городке жила-была девушка, в судьбе которой к 20 годам произошло не мало бед. Она выросла без матери, а позже потеряла и отца. И пришлось ей жить с недоброй мачехой и сводной сестрицей. Но Надя любила отца и стремилась осуществить их общую мечту. И вот однажды…



В отель, где Надя работала горничной, приехал бизнесмен. Но разве станет богатый и успешный молодой человек обращать внимание на скромную горничную? Немного чуда или нелепых случайностей для этого точно не помешает. Но еще больше волшебных совпадений понадобится, чтобы попасть на бал, а точнее на прием к мэру.