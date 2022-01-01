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Отель для Золушки, 2012

2012 / Россия
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О фильме

В небольшом российском городке жила-была девушка, в судьбе которой к 20 годам произошло не мало бед. Она выросла без матери, а позже потеряла и отца. И пришлось ей жить с недоброй мачехой и сводной сестрицей. Но Надя любила отца и стремилась осуществить их общую мечту. И вот однажды…

В отель, где Надя работала горничной, приехал бизнесмен. Но разве станет богатый и успешный молодой человек обращать внимание на скромную горничную? Немного чуда или нелепых случайностей для этого точно не помешает. Но еще больше волшебных совпадений понадобится, чтобы попасть на бал, а точнее на прием к мэру.

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Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Возраст 12+
Режиссер
Сергей Гиргель
В ролях
Руслан Чернецкий
Руслан Чернецкий
Олеся Фаттахова
Олеся Фаттахова
Игорь Николаев
Все актеры и съемочная группа
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