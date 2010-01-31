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Постер фильма Терапия любовью
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Киноафиша Фильмы Терапия любовью

Терапия любовью

Terapiya lyubovyu 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Нина разведена и одна воспитывает дочь Юлю, которая уже достаточно взрослая, чтобы понимать, что мать посвятила всю свою жизнь только ей. Хотя дочь уже выросла, отношения в семье остаются доверительными, и женщины ничего не утаивают друг от друга. Пытаясь хоть как-то разнообразить свою жизнь, Нина записывается в секцию йоги, где знакомится с Евгением, красавцем и преуспевающим бизнесменом. Вскоре между ними начинается роман. Конечно, мать рассказывает дочери об этом, делясь своей радостью.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2010
Премьера в мире 31 января 2010
Дата выхода
31 января 2010 Россия 16+
11 ноября 2010 США
Производство Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК)
Другие названия
Terapiya lyubovyu, Терапия любовью
Режиссер
Ольга Басова
Владимир Басов мл.
В ролях
Анатолий Лобоцкий
Анатолий Лобоцкий
Елена Дробышева
Елена Дробышева
Полина Филоненко
Полина Филоненко
Владимир Басов мл.
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
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