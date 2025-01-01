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Сказка про лень
Сказка про лень
Skazka pro len
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О фильме
Сказка для малышей о том, как плохо быть ленивым.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1976
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Skazka pro len, The Tale About Laziness, Сказка про лень
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Вячеслав Невинный мл.
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
7.1
Оцените
10
голосов
7
IMDb
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