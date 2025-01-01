Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Сказка про лень
1 постер
Киноафиша Фильмы Сказка про лень

Сказка про лень

Skazka pro len 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сказка для малышей о том, как плохо быть ленивым.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1976
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Skazka pro len, The Tale About Laziness, Сказка про лень
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Вячеслав Невинный мл.
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сказка про лень
Про Фому и про Ерёму 6.3
Про Фому и про Ерёму (1984)
Песенка мышонка 7.0
Песенка мышонка (1967)
Пятачок 7.1
Пятачок (1977)
Шапка-невидимка 6.5
Шапка-невидимка (1973)
Ох и Ах идут в поход 6.9
Ох и Ах идут в поход (1977)
Ох и Ах 7.0
Ох и Ах (1975)
Наш друг Пишичитай. Выпуск 1 6.8
Наш друг Пишичитай. Выпуск 1 (1978)
Алло! Вас слышу! 6.8
Алло! Вас слышу! (1971)
Чуня 7.1
Чуня (1968)
Желтик 6.5
Желтик (1966)
В стране невыученных уроков 7.9
В стране невыученных уроков (1969)
Так сойдет 6.9
Так сойдет (1981)

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Сказка про лень

Похожие фильмы онлайн

Про Фому и про Ерёму
 
Песенка мышонка
 
Пятачок
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
В «Игре престолов» его показали как пьяного пирата: а ведь у Мартина он такой же жуткий, как Король Ночи
Мини-сериал «В глуши»: если бы «Твин Пикс» снимали среди водопадов и лесных убийц
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше