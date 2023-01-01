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Шапка-невидимка Шапка-невидимка
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Шапка-невидимка, 1973

1973 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

О ленивом мальчишке, который любит пользоваться плодами чужого труда.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1973
Возраст 18+
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Людмила Гнилова
Зоя Федорова
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Мария Виноградова
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Шапка-невидимка 1 постер
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