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Шапка-невидимка
Шапка-невидимка, 1973
1973 / СССР
6.5
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Жанр:
анимация
короткометражный
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о выходе в прокат
О фильме
О ленивом мальчишке, который любит пользоваться плодами чужого труда.
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6.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1973
Возраст
18+
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Людмила Гнилова
Зоя Федорова
Лия Ахеджакова
Мария Виноградова
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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1 постер
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