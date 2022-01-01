Так сойдет, 1981

Жил-был на свете отзывчивый, но беспечный Заяц. Попросил его старый Еж помочь уложить на крыше новую черепицу – Заяц выполнил работу быстро, но некачественно. Стоило герою лишний раз чихнуть, как черепица осыпалась вниз. Лисе с таким же успехом Заяц помог «починить» табуретку, а Барсуку – электричество в доме. На все возражения зверей косой отвечал: «И так сойдет!» Лишь когда Зайчишка порвал себе джинсы, свалившись с лестницы, и обратился за помощью к портному Бобру, осознал последствия своих поступков: штаны ему починили в считаные минуты, но кое-как…