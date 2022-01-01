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Так сойдет Так сойдет
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Так сойдет, 1981

1981 / СССР
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Жил-был на свете отзывчивый, но беспечный Заяц. Попросил его старый Еж помочь уложить на крыше новую черепицу – Заяц выполнил работу быстро, но некачественно. Стоило герою лишний раз чихнуть, как черепица осыпалась вниз. Лисе с таким же успехом Заяц помог «починить» табуретку, а Барсуку – электричество в доме. На все возражения зверей косой отвечал: «И так сойдет!» Лишь когда Зайчишка порвал себе джинсы, свалившись с лестницы, и обратился за помощью к портному Бобру, осознал последствия своих поступков: штаны ему починили в считаные минуты, но кое-как…

  • Режиссером мультфильма выступил Юрий Прытков. Среди других работ, созданных советским мультипликатором, – «Песенка мышонка» (1967), «Коля, Оля и Архимед» (1972), «Трое на острове» (1968). 
  • «Так сойдет» – четвертая совместная работа режиссера Юрия Прыткова и сценаристки Людмилы Зубковой. Ранее они работали вместе над анимационными фильмами «Ох и Ах» (1975), «Сказка про лень» (1976), «Ох и Ах идут в поход» (1977).
  • Актриса Ирина Карташева, подарившая свой голос Лисе, ранее озвучивала другую рыжую плутовку в мультфильме «Подарок для самого слабого» (1978). 
  • В 2006 году в издательстве «Стрекоза» вышла книга Людмилы Зубковой «Так сойдет!» с иллюстрациями из мультфильма.

О зайчишке-хвастунишке, который думал, что все дела можно делать на скорую руку, не прилагая много усилий.

6.9 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1981
Возраст 6+
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Ирина Карташева
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Зинаида Нарышкина
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Так сойдет 1 постер
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Так сойдет
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