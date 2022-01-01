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Наш друг Пишичитай. Выпуск 1
Наш друг Пишичитай. Выпуск 1, 1978
1978 / СССР
6.9
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Жанр:
анимация
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О фильме
Фильм знакомит малышей с азбукой и счётом.
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6.9
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1978
Возраст
6+
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Мария Виноградова
Евгений Весник
Людмила Гурченко
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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