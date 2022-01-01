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Наш друг Пишичитай. Выпуск 1
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Наш друг Пишичитай. Выпуск 1, 1978

1978 / СССР
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Фильм знакомит малышей с азбукой и счётом.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1978
Возраст 6+
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Мария Виноградова
Евгений Весник
Людмила Гурченко
Людмила Гурченко
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Наш друг Пишичитай. Выпуск 1 1 постер
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