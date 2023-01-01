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Любопытный Джордж 3
Любопытный Джордж 3, 2015: актеры и роли
Curious George 3: Back to the Jungle
Любопытный Джордж 3
2015 / США
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.5
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Любопытный Джордж 3, 2015: актеры и роли
Вся информация о мультфильме
Режиссер
Фил Вайнштейн
Phil Weinstein
В ролях
Фрэнк Уэлкер
Frank Welker
Джефф Беннетт
Jeff Bennett
Джон Гудман
John Goodman
Александр Полински
Alexander Polinsky
Фил ЛаМарр
Phil LaMarr
Анджела Бассетт
Angela Bassett
Ди Брэдли Бейкер
Dee Bradley Baker
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Переводчик
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