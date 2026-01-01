Оповещения от Киноафиши
Дэдвуд
Фильмы
Дэдвуд
Награды и номинации фильма Дэдвуд
Награды и номинации фильма Дэдвуд 2019
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Single-Camera Picture Editing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Cinematography for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Special Visual Effects in a Supporting Role
Номинант
Outstanding Makeup for a Limited Series or Movie (Non-Prosthetic)
Номинант
Outstanding Sound Editing for a Limited Series, Movie or Special
Номинант
Outstanding Hairstyling for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Sound Mixing for a Limited Series or Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
Outstanding Television Movie
Номинант
