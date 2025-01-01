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Пиф-паф, ой-ой-ой
Пиф-паф, ой-ой-ой
Pif-paf, oy-oy-oy!
18+
Напомним о выходе в прокат
детский
О фильме
Драматическая история о зайце становится основой мультипликационно-театрального эксперимента.
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Страна
СССР
Продолжительность
17 минут
Год выпуска
1980
Премьера в мире
2 февраля 1980
Дата выхода
2 февраля 1980
Россия
0+
Производство
Ekran
Другие названия
Pif-paf, oy-oy-oy!, Пиф-паф, ой-ой-ой!
Режиссер
Гарри Бардин
В ролях
Ролан Быков
Владимир Качан
Ирина Муравьева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.6
IMDb
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