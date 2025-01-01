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Постер фильма Пиф-паф, ой-ой-ой
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Киноафиша Фильмы Пиф-паф, ой-ой-ой

Пиф-паф, ой-ой-ой

Pif-paf, oy-oy-oy! 18+
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О фильме

Драматическая история о зайце становится основой мультипликационно-театрального эксперимента.

Страна СССР
Продолжительность 17 минут
Год выпуска 1980
Премьера в мире 2 февраля 1980
Дата выхода
2 февраля 1980 Россия 0+
Производство Ekran
Другие названия
Pif-paf, oy-oy-oy!, Пиф-паф, ой-ой-ой!
Режиссер
Гарри Бардин
Гарри Бардин
В ролях
Ролан Быков
Ролан Быков
Владимир Качан
Ирина Муравьева
Ирина Муравьева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.6
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7.6 IMDb
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