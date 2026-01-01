Пару капель на кожу – и руки между походами в салон как у богини: подглядела «чудо»-средство у мастера

Люстра в гостиной – уже прошлый век: вот сразу 4 варианта освещения на замену – выглядит дороже и уютнее

Пока овощей полно — катаю салат «Генеральский»: зимой что ни банка — то праздник, вкуснее лечо в 100 раз

«”Невский” – еще терпимо, но это – позор»: ИИ выбрал 3 худших сериала в истории НТВ – под раздачу попали даже Шилов с Глухарем

Тест для тех, кто знает о кино СССР все: взгляните на 5 кадров и вспомните, что скажут герои

Шурик улетел в космос, а Козодоев застрял на чужой планете: угадайте 5 фильмов СССР в декорациях «Интерстеллара»

Свежий сериал Netflix со звездой «Олдбоя» уже оценили на 7.9: «с первых серий увлекает и не дает заскучать»

Спустя 12 лет после «Хоббита» Питер Джексон снимает свой следующий шедевр — и он никак не связан со Средиземьем

Скандалы вокруг «Одиссеи» стали последней каплей — Нолан заявил об уходе из кино: «Я пока достиг предела»

Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)