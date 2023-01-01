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Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты... Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
Киноафиша Фильмы Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты... Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты..., 1973: актеры и роли
Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты... 1973 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты..., 1973: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Тимофей Левчук
В ролях
Константин Степанков Konstantin Stepankov Николай Гринько Николай Гринько Юрий Саранцев Юрий Саранцев Михаил Голубович Михаил Кокшенов Михаил Кокшенов Николай Мерзликин Николай Мерзликин Евгений Жариков Евгений Жариков
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