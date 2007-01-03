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Николай Мерзликин

Николай Мерзликин
Николай Мерзликин
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Дата рождения
16 апреля 1945
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 января 2007
Карьера
Актер
Биография Николая Мерзликина

Родился 16 апреля 1945 года. Сартынья, Тюменская область, СССР (Россия).

Фильмография Николая Мерзликина
Мужской сезон. Бархатная революция
Мужской сезон. Бархатная революция
криминал, триллер, драма, боевик 2005, Россия
7.0
Отцы и деды
Отцы и деды
комедия, мелодрама 1982, СССР
7.0
Р.В.С.
Р.В.С.
военный 1977, СССР
6.0
Контрабанда
Контрабанда
криминал, боевик 1974, СССР
5.0
Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
военный, драма, биография 1973, СССР
7.0
Самый сильный
Самый сильный
семейный, фэнтези 1973, СССР
6.0
Надежда
Надежда
исторический 1973, СССР
6.0
Чудак из 5 «Б»
Чудак из 5 «Б»
комедия, детский 1972, СССР
0.0
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