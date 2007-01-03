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Николай Мерзликин
Николай Мерзликин
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Николай Мерзликин
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Дата рождения
16 апреля 1945
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 января 2007
Карьера
Актер
Биография Николая Мерзликина
Родился 16 апреля 1945 года. Сартынья, Тюменская область, СССР (Россия).
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Фильмография Николая Мерзликина
Мужской сезон. Бархатная революция
криминал, триллер, драма, боевик
2005, Россия
7.0
Отцы и деды
комедия, мелодрама
1982, СССР
7.0
Р.В.С.
военный
1977, СССР
6.0
Контрабанда
криминал, боевик
1974, СССР
5.0
Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...
военный, драма, биография
1973, СССР
7.0
Самый сильный
семейный, фэнтези
1973, СССР
6.0
Надежда
исторический
1973, СССР
6.0
Чудак из 5 «Б»
комедия, детский
1972, СССР
0.0
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