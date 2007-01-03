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Николай Мерзликин
Nikolay Merzlikin
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Персоны
Николай Мерзликин
Николай Мерзликин
Nikolay Merzlikin
Дата рождения
16 апреля 1945
Возраст
61 год
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
3 января 2007
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Биография Николая Мерзликина
Родился 16 апреля 1945 года. Сартынья, Тюменская область, СССР (Россия).
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Фильмография Николая Мерзликина
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