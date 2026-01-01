Cast
Valentin Belokhvostik
Semyon Rudnev
Nikolay Shutko
Petrovskiy
Zurab Kapianidze
Zurab Toladze
Cast and Crew
Director
Timofei Levchuk
Writer
Igor Bolgarin, Viktor Smirnov
Composer
Igor Shamo
Film details
Country
USSR
Runtime
5 hours 31 minutes
Production year
1973
World premiere
6 June 1973
Release date
|6 June 1973
|Russia
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|12+
|10 October 1973
|USA
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|13 February 1978
|USSR
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Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Duma o Kovpake: Karpaty, Karpaty..., Karpaten, Karpaten, Kovpak a Kárpátokban, Poem of Kovpak: Karpaty, Karpaty..., Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...