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Poster of Duma about Kovpak
7.1
Kinoafisha Films Duma about Kovpak
7.1

Duma about Kovpak

, 1973
Duma o Kovpake: Karpaty, Karpaty...
USSR / War, Drama, Biography / 18+
Poster of Duma about Kovpak
7.1

Cast

Konstantin Stepankov
Konstantin Stepankov
Sidor Kovpak
Nikolai Grinko
Nikolai Grinko
tovarish Demyan
Yuriy Sarantsev
Yuriy Sarantsev
Pyotr Vershigora
Mikhail Golubovich
Fyodor Karpenko
Mikhail Kokshenov
Mikhail Kokshenov
Pavel Ustyuzhanin
Nikolay Merzlikin
Nikolay Merzlikin
Evgeniy Zharikov
Evgeniy Zharikov
Valentin Belokhvostik
Semyon Rudnev
Nikolay Shutko
Petrovskiy
Zurab Kapianidze
Zurab Toladze
Vladimir Antonov
Velas
Lidiya Stilik
Natalka
Director Timofei Levchuk
Writer Igor Bolgarin, Viktor Smirnov
Composer Igor Shamo
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 5 hours 31 minutes
Production year 1973
World premiere 6 June 1973
Release date
6 June 1973 Russia 12+
10 October 1973 USA
13 February 1978 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Duma o Kovpake: Karpaty, Karpaty..., Karpaten, Karpaten, Kovpak a Kárpátokban, Poem of Kovpak: Karpaty, Karpaty..., Дума о Ковпаке: Карпаты, Карпаты...

Film rating

7.1
Rate 10 votes
6.9 IMDb
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