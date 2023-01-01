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Я — Хортица Я — Хортица
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Ya - Khortitsa Я — Хортица 1981 / СССР
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.3
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Я — Хортица, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Александр Игишев
В ролях
Пилле Пихламяги Василий Скромный Vasyl Skromny Лембит Ульфсак Лембит Ульфсак Улдис Лиелдидж Uldis Lieldidžs Максим Глотов
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