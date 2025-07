Страна США

Продолжительность 2 часа 1 минута

Год выпуска 1994

Премьера в мире 1 июля 1994

MPAA R

Бюджет $28 000 000

Сборы в мире $30 156 002

Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Trilogy Entertainment Group

Другие названия

Blown Away, Lluvia de fuego, Explosiv, Billets pour l'enfer, Blown Away - Follia esplosiva, Blown Away (Volar por los aires), Bombaš, Chuva de Fogo, Contagem Regressiva, Ekrixi, Eksplozja, Explodat, Explosiv - Blown Away, Időzített bomba, Nefes Nefese, Nổ Tung, Pis, Räjähdyspisteessä, Sidste nedtælling, Sprogimo banga, Teroare în Boston, Tidsfrist noll, Έκρηξη, Взорванная жизнь, Взрив, Підривники, Подрывники, Сметенные огнем, ブローン・アウェイ 復讐の序曲, 炸彈追殺令