Работающий в полиции сапер собирается жениться на прекрасной женщине, у которой есть замечательная дочка. Но его будущая жена не знает о прошлом своего мужа. А тот в молодости был ирландским террористом, специализирующимся на взрывах. Когда-то он предотвратил взрыв, в результате которого могли погибнуть сотни людей, но невольно стал причиной гибели своих товарищей и любимой девушки, дочери человека, который увлек его ложным героизмом этой жестокой борьбы и научил всему, что можно знать о бомбах. Сбежав из тюрьмы, учитель находит неблагодарного ученика и начинает мстить за предательство, убивая его коллег по работе, а в конце планируя убить его новую семью.
|9 сентября 1994
|Австралия
|1 марта 1995
|Великобритания
|2 сентября 1994
|Германия
|9 сентября 1994
|Дания
|20 октября 1994
|Испания
|17 ноября 1994
|Нидерланды
|28 октября 1994
|Норвегия
|1 июля 1994
|США
|27 августа 1994
|Франция
|22 сентября 1994
|Чехия
|12+
|3 декабря 1994
|Южная Корея
|15
|3 ноября 1994
|Япония