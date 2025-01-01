Работающий в полиции сапер собирается жениться на прекрасной женщине, у которой есть замечательная дочка. Но его будущая жена не знает о прошлом своего мужа. А тот в молодости был ирландским террористом, специализирующимся на взрывах. Когда-то он предотвратил взрыв, в результате которого могли погибнуть сотни людей, но невольно стал причиной гибели своих товарищей и любимой девушки, дочери человека, который увлек его ложным героизмом этой жестокой борьбы и научил всему, что можно знать о бомбах. Сбежав из тюрьмы, учитель находит неблагодарного ученика и начинает мстить за предательство, убивая его коллег по работе, а в конце планируя убить его новую семью.