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Постер фильма Подрывники
Постер фильма Подрывники
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Подрывники

Подрывники

Blown Away 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Работающий в полиции сапер собирается жениться на прекрасной женщине, у которой есть замечательная дочка. Но его будущая жена не знает о прошлом своего мужа. А тот в молодости был ирландским террористом, специализирующимся на взрывах. Когда-то он предотвратил взрыв, в результате которого могли погибнуть сотни людей, но невольно стал причиной гибели своих товарищей и любимой девушки, дочери человека, который увлек его ложным героизмом этой жестокой борьбы и научил всему, что можно знать о бомбах. Сбежав из тюрьмы, учитель находит неблагодарного ученика и начинает мстить за предательство, убивая его коллег по работе, а в конце планируя убить его новую семью.

Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1994
Премьера в мире 1 июля 1994
Дата выхода
9 сентября 1994 Австралия
1 марта 1995 Великобритания
2 сентября 1994 Германия
9 сентября 1994 Дания
20 октября 1994 Испания
17 ноября 1994 Нидерланды
28 октября 1994 Норвегия
1 июля 1994 США
27 августа 1994 Франция
22 сентября 1994 Чехия 12+
3 декабря 1994 Южная Корея 15
3 ноября 1994 Япония
MPAA R
Бюджет $28 000 000
Сборы в мире $30 156 002
Производство Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Trilogy Entertainment Group
Другие названия
Blown Away, Lluvia de fuego, Explosiv, Billets pour l'enfer, Blown Away - Follia esplosiva, Blown Away (Volar por los aires), Bombaš, Chuva de Fogo, Contagem Regressiva, Ekrixi, Eksplozja, Explodat, Explosiv - Blown Away, Időzített bomba, Nefes Nefese, Nổ Tung, Pis, Räjähdyspisteessä, Sidste nedtælling, Sprogimo banga, Teroare în Boston, Tidsfrist noll, Έκρηξη, Взорванная жизнь, Взрив, Підривники, Подрывники, Сметенные огнем, ブローン・アウェイ 復讐の序曲, 炸彈追殺令
Режиссер
Стивен Хопкинс
Стивен Хопкинс
В ролях
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
Ллойд Бриджес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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