Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бедная LIZ
Постер фильма Бедная LIZ
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Бедная LIZ

Бедная LIZ

Bednaya Liz 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сержант канадской полиции Джо Соколофф едет в далекую Россию выполнить последнюю просьбу своей любимой бабушки. Но с первых шагов на исторической родине все планы Джо рушатся — его грабят в поезде «милые соседи». Отстав от поезда, 30-летний любитель родео и кантри-музыки, глядящий на мир радостными широко открытыми глазами, оказывается в маленькой кубанской станице без денег и документов.

Смешной чудак в белой ковбойской шляпе попадает в «странный мир странных русских». Тут топят новорожденных щенков, едят пойманную в реке рыбу, шлепают детей! Но всего несколько дней понадобилось Джо, чтобы понять этих людей, принять их всем сердцем и влюбиться в красавицу-казачку Лизу. Но есть ли будущее у этой любви?..

Страна Россия / Украина
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 27 сентября 2013
Производство Star Media UA (I), Star Media
Другие названия
Bednaya Liz, Poor Liz, Бедная Liz
Режиссер
Алексей Лисовец
В ролях
Мария Машкова
Мария Машкова
Антон Пампушный
Антон Пампушный
Александр Данильченко
Екатерина Кистень
Николай Боклан
Николай Боклан
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бедная LIZ
Уроки обольщения 5.3
Уроки обольщения (2008)
Ее сердце 0.0
Ее сердце (2009)
Колье для снежной бабы 5.5
Колье для снежной бабы (2007)
Таблетка от слез 0.0
Таблетка от слез (2014)
Мой папа летчик 3.9
Мой папа летчик (2013)
Прилетит вдруг волшебник 5.4
Прилетит вдруг волшебник (2008)
Оттепель 5.6
Оттепель (2008)
Главное – успеть 5.6
Главное – успеть (2007)
Весна надежды 0.0
Весна надежды (1983)
Арифметика подлости 5.1
Арифметика подлости (2011)
Влюбленные 7.1
Влюбленные (2011)
Жизнь после жизни 5.9
Жизнь после жизни (2013)

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
В этом хите Netflix самая впечатляющая сцена была создана с помощью ИИ: авторы признались только сейчас
Сдайте мозги на входе: 13 сезон «Футурамы» на носу — и снова разрушает законы науки и приличий (тут свежие кадры)
«Было просто невыносимо»: как режиссер «Большой перемены» отомстил актрисе, которая отвергла его
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше