Сержант канадской полиции Джо Соколофф едет в далекую Россию выполнить последнюю просьбу своей любимой бабушки. Но с первых шагов на исторической родине все планы Джо рушатся — его грабят в поезде «милые соседи». Отстав от поезда, 30-летний любитель родео и кантри-музыки, глядящий на мир радостными широко открытыми глазами, оказывается в маленькой кубанской станице без денег и документов.



Смешной чудак в белой ковбойской шляпе попадает в «странный мир странных русских». Тут топят новорожденных щенков, едят пойманную в реке рыбу, шлепают детей! Но всего несколько дней понадобилось Джо, чтобы понять этих людей, принять их всем сердцем и влюбиться в красавицу-казачку Лизу. Но есть ли будущее у этой любви?..