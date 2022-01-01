Гамбринус, 1990

Начало XX века. В южном приморском городе кабачок «Гамбринус» знают все. Здесь всегда можно получить кружку свежего пива, встретиться с друзьям, перекинуться острым словцом с хозяйкой заведения мадам Ивановой и конечно же послушать неповторимую игру скрипача Сашки... «Талантливый человек либо спивается, либо...», «Ты можешь хоть один день не пить?», «Саша, сыграй нашу», «Ты сдохнешь под забором» - эти слова обращены к гениальному скрипачу-виртуозу и пьянице еврею Сашке, играющему на скрипке свои мелодии в южном портовом городке, в кабаке «Гамбринус». Драки, разговоры, обычная кабацкая картина начала ХХ века, люди, попавшие в этот круг и музыка - главные герои этой неплохой картины, в центре которой Сашка и его музыка. Страшное невежество и низость, дикая нужда в чем-то человеческом, в добром слове, в понимании и... еврейские погромы. Музыкальная трагикомедия по мотивам одноименного рассказа А. И. Куприна. В фильме использована музыка: Льва Смирнова, Моцарта, Глюка, Шостаковича, Листа, Ланнера, Баха, Кюна, Шуберта. Музыку исполняли: М.Безверхний (скрипка) и Э.Штейнберг (фортепиано).