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Gambrinus

Гамбринус, 1990

1990 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Начало XX века. В южном приморском городе кабачок «Гамбринус» знают все. Здесь всегда можно получить кружку свежего пива, встретиться с друзьям, перекинуться острым словцом с хозяйкой заведения мадам Ивановой и конечно же послушать неповторимую игру скрипача Сашки... «Талантливый человек либо спивается, либо...», «Ты можешь хоть один день не пить?», «Саша, сыграй нашу», «Ты сдохнешь под забором» - эти слова обращены к гениальному скрипачу-виртуозу и пьянице еврею Сашке, играющему на скрипке свои мелодии в южном портовом городке, в кабаке «Гамбринус». Драки, разговоры, обычная кабацкая картина начала ХХ века, люди, попавшие в этот круг и музыка - главные герои этой неплохой картины, в центре которой Сашка и его музыка. Страшное невежество и низость, дикая нужда в чем-то человеческом, в добром слове, в понимании и... еврейские погромы. Музыкальная трагикомедия по мотивам одноименного рассказа А. И. Куприна. В фильме использована музыка: Льва Смирнова, Моцарта, Глюка, Шостаковича, Листа, Ланнера, Баха, Кюна, Шуберта. Музыку исполняли: М.Безверхний (скрипка) и Э.Штейнберг (фортепиано).

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1990
Возраст 0+
Режиссер
Дмитрий Месхиев
Дмитрий Месхиев
В ролях
Нина Русланова
Нина Русланова
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Александр Трофимов
Борис Плотников
Борис Плотников
Виктор Павлов
Виктор Павлов
Все актеры и съемочная группа
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Гамбринус
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Кадры из фильма Все кадры
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