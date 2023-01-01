Работа над ошибками, 2015

Учительница русского языка и литературы Мария помогает школьникам освоить непростые для них правила орфографии и пунктуации. Но расставить пропущенные знаки препинания и найти проверочные слова в случае с безударными гласными куда проще, чем разобраться в своей личной жизни. Мария застряла в прошлом времени, груз давних обид не дает ей двигаться в будущее. Она не может забыть любовь своей юности, Олега, который уехал из их родного провинциального городка в поисках лучшей жизни семнадцать лет назад, даже не попрощавшись с ней. Что же она сделала не так? До сих пор Мария не сумела найти Олегу замену, не нашла свое счастье, ведь она перестала верить всем без исключения мужчинам. Но судьба дает ей еще один шанс. Олег возвращается, а вместе с ним и надежда. А вдруг бывшие влюбленные, проделав работу над ошибками, все исправят? Вытянет ли Мария на этот раз счастливый билет? Насколько хорошо она подготовилась к такому экзамену?