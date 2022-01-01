Одиночка, 2016

Инна Коляда («Оттепель», «Красавец и чудовище», «Вангелия»), Илья Оболонков («Обнимая небо», «Морпехи», «Мурка») и Зоя Антонова («Огонь, вода и ржавые трубы», «Мой чужой ребенок», «Не того поля ягода») в романтичной мелодраме «Одиночка» режиссера Сергея Гиргеля («Пластмассовая королева», «Работа над ошибками», «Останьтесь навсегда»). Жизнь Юлии – это хорошо работающий механизм. Она правильно питается, практично одевается, никогда не мечется из стороны в сторону. Юля выучилась на педагога-психолога и собирается взяться за диссертацию. Подруги не устают подыскивать ей «достойную партию», но Юле этого не надо – она одиночка. Неожиданно у Юли появляется сосед по имени Павел с маленьким сыном Сашей. Он сбежал в Москву от своей жены Вики, которая хотела уехать в Лондон с новым мужем и забрать с собой сына. Павел не смог этого допустить, и потому похитил сына и сбежал. Для Юли Павел, отец-одиночка, представляет научный интерес: она начинает наблюдение за его семьей для своей диссертации. Как сложатся отношения героев?