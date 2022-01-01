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Примета на счастье Примета на счастье
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Примета на счастье, 2012

2012 / Россия
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О фильме

Ольга – молодая мать-одиночка, которая ухаживает за пожилой матерью и еле сводит концы с концами, работая официанткой в поезде. На работе ей приходится отбиваться от регулярных домогательств начальника, но однажды за неё вступается пассажир Анатолий. Знакомство с ним навсегда изменит жизнь Ольги.

Ольге тридцать лет, и судьба никогда её не баловала. Молодая женщина одна воспитывает сына Славика, заботится о своей маме и периодически спонсирует бывшего мужа-алкоголика, который угрожает ей побоями. Работа официанткой в поезде не приносит Ольге ни хороших денег, ни особой радости: начальник поезда постоянно пристаёт к ней, намекая, что уволит девушку, если она не станет сговорчивее.

Однажды, когда начальник в очередной раз распускает руки, за Ольгу вступается один из пассажиров. Молодой мужчина по имени Анатолий не мог стерпеть подобную несправедливость по отношению к беззащитной девушке. Между Ольгой и её неожиданным спасителем проскакивает искра, и её жизнь резко меняется к лучшему. Но, прежде чем Ольга и Анатолий смогут быть вместе, им предстоит пройти тяжёлые испытания…

 

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Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2012
Возраст 16+
Режиссер
Екатерина Шагалова
В ролях
Алексей Осипов
Олег Васильков
Олег Васильков
Анжела Кораблева
Любовь Румянцева
Любовь Румянцева
Игорь Николаев
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Примета на счастье 1 постер
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