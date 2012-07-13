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Плохие дети отправляются в ад Плохие дети отправляются в ад
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Bad Kids Go to Hell

Плохие дети отправляются в ад, 2012

2012 / США
4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Группа спецназа врывается в школьную библиотеку и обнаруживает ученика, держащего топор в окружении изуродованных тел. После фильм возвращается на восемь часов назад. Шесть непослушных учеников подготовительной школы Крествью вынуждены в течение восьми часов отбывать наказание: психолог доктор Дэй проводит психологическое тестирование, чтобы изучить их личности и поведение. Он забирает их телефоны и запирает в школьной библиотеке. В заключении их демоны один за другим вырываются наружу, что приводит к самым трагическим последствиям… 

  • Фильм основан на ставшей бестселлером серии инди-комиксов, фанаты которой заходили в раздел «You Cast The Movie» на своем веб-сайте, чтобы предложить свои предложения по исполнителям главных ролей для фильма. В результате ими были выбраны такие знаменитости, как Бен Браудер, Джадд Нельсон, Марк Донато, Шанель Райан и Али Фолкнер.
  • Джадд Нельсон, сыгравший директора Нэша, когда-то исполнил главную роль в картине Джона Хьюза «Клуб «Завтрак»», которой был вдохновлен и этот фильм. 
  • Аманда Алч, которая играет ботаника Меган, сняла сцену раздевания в классе в специальных накладках, скрывающих наготу, однако после съемок ее соски были оцифрованы и наложены на ее груди во время компьютерной постобработки. 

Несколько студентов, застигнутые врасплох налетевшим штормом, оказываются взаперти в элитной Академии. Теперь им предстоит пережить страшные события, так как помимо них в здании находится не только убийца, но и призраки людей, которых он убил…

4.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 13 июля 2012
Премьера онлайн 18 мая 2015
Премьера в мире 13 июля 2012
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Мэттью Спрэдлин
В ролях
Джадд Нельсон
Джадд Нельсон
Бен Браудер
Аманда Алч
Марк Донато
Роджер Эдвардс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Плохие дети отправляются в ад 3 постера
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Плохие дети отправляются в ад

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