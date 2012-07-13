Плохие дети отправляются в ад, 2012

Группа спецназа врывается в школьную библиотеку и обнаруживает ученика, держащего топор в окружении изуродованных тел. После фильм возвращается на восемь часов назад. Шесть непослушных учеников подготовительной школы Крествью вынуждены в течение восьми часов отбывать наказание: психолог доктор Дэй проводит психологическое тестирование, чтобы изучить их личности и поведение. Он забирает их телефоны и запирает в школьной библиотеке. В заключении их демоны один за другим вырываются наружу, что приводит к самым трагическим последствиям…