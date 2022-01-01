Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кирилл Рубцов
Кирилл Рубцов
О персоне
Фильмография
Вопросы и ответы
Кирилл Рубцов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
26 ноября 1975
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Москва, СССР (Россия)
Рост
186 см
Биография Кирилла Рубцова
Родился 26 ноября 1975 года. Москва, СССР (Россия).
Развернуть
Фильмография Кирилла Рубцова
Облепиховое лето
биография, документальный
2018, Россия
6.0
Птица
мелодрама
2017, Россия
6.0
Мадемуазель Нитуш
спектакль
2016, Россия
0.0
Лекции для домохозяек
мелодрама
2012, Украина
6.0
Все фильмы
Related video
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь