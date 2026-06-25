Руководитель элитной строительной компании, 40-летняя Бермет Керимовна, принимает на работу 25-летнего архитектора Азиза, недавно окончившего университет. Со временем Азиз становится её самым надёжным сотрудником. Не сумевшая стать матерью, Бермет тяжело переживает предательство бывшего мужа Талгата, который после десяти лет совместной жизни оставляет её, женится на другой женщине и становится отцом. По совету врачей, рекомендовавших ей начать отношения с молодым мужчиной, Бермет постепенно сближается с Азизом, окружая его дорогими подарками и вниманием. В то же время Азиз женится на своей давней возлюбленной Марал, и у них рождается сын. Однако он скрывает правду от обеих женщин, ведя двойную жизнь. Вскоре Азизу приходится столкнуться с тяжёлыми последствиями своего обмана.