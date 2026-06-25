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Киноафиша Фильмы Кумар

Кумар

, 2026
Кумар
Кыргызстан / драма / 16+
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Постер фильма Кумар
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О фильме

Руководитель элитной строительной компании, 40-летняя Бермет Керимовна, принимает на работу 25-летнего архитектора Азиза, недавно окончившего университет. Со временем Азиз становится её самым надёжным сотрудником. Не сумевшая стать матерью, Бермет тяжело переживает предательство бывшего мужа Талгата, который после десяти лет совместной жизни оставляет её, женится на другой женщине и становится отцом. По совету врачей, рекомендовавших ей начать отношения с молодым мужчиной, Бермет постепенно сближается с Азизом, окружая его дорогими подарками и вниманием. В то же время Азиз женится на своей давней возлюбленной Марал, и у них рождается сын. Однако он скрывает правду от обеих женщин, ведя двойную жизнь. Вскоре Азизу приходится столкнуться с тяжёлыми последствиями своего обмана.

В ролях

Темирлан Сманбеков
Руслан Орозакунов
Руслан Орозакунов
Нарбото Анарбаев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 25 июня 2026
Дата выхода
25 июня 2026 Кыргызстан 16+

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