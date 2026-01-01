Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Не говори мне «Прощай!»
Не говори мне «Прощай!»

Не говори мне «Прощай!»

18+
О фильме

Даниил Лебедев («Контрибуция»), Елизавета Шукова («Не того поля ягода») и Игорь Денисов («Брестская крепость») в криминальной мелодраме «Не говори мне «Прощай» режиссера Андрея Хрулева («Огонь, вода и ржавые трубы», «Мороз по коже», «Идеальное убийство»). Таня и Андрей уже давно встречаются и очень друг друга любят, но преградой к их счастью становятся их родственники. Они категорически против их брака и не хотят от них внуков. Виной тому – их убеждения и работа: дедушка Тани – лесник, отец Андрея – браконьер. И вот однажды история их вражды принимает трагические обороты. Браконьера Степана находят мертвым, а главной подозреваемой в деле становится Таня. Но девушка твердо стоит на том, что она невиновна. Андрей, переживающий смерть своего отца, стоит перед тяжким выбором, верить или не верить своей любимой. Поэтому он сам решает взяться за расследование, в процессе которого он узнает немало жутких тайн из прошлого своей семьи. 

Страна Россия
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2016
Режиссер
Андрей Хрулев
В ролях
Игорь Денисов
Игорь Денисов
Александр Цуркан
Александр Цуркан
Все актеры и съемочная группа
Российские детективные фильмы

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

