Даниил Лебедев («Контрибуция»), Елизавета Шукова («Не того поля ягода») и Игорь Денисов («Брестская крепость») в криминальной мелодраме «Не говори мне «Прощай» режиссера Андрея Хрулева («Огонь, вода и ржавые трубы», «Мороз по коже», «Идеальное убийство»). Таня и Андрей уже давно встречаются и очень друг друга любят, но преградой к их счастью становятся их родственники. Они категорически против их брака и не хотят от них внуков. Виной тому – их убеждения и работа: дедушка Тани – лесник, отец Андрея – браконьер. И вот однажды история их вражды принимает трагические обороты. Браконьера Степана находят мертвым, а главной подозреваемой в деле становится Таня. Но девушка твердо стоит на том, что она невиновна. Андрей, переживающий смерть своего отца, стоит перед тяжким выбором, верить или не верить своей любимой. Поэтому он сам решает взяться за расследование, в процессе которого он узнает немало жутких тайн из прошлого своей семьи.