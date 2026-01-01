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Юрий Мосейчук
Yuriy Moseychuk
Киноафиша
Персоны
Юрий Мосейчук
Юрий Мосейчук
Yuriy Moseychuk
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.8
Темная лошадка
(2025)
7.0
Громовы
(2006)
5.8
Птица в клетке
(2014)
Фильмография Юрий Мосейчук
7.8
Темная лошадка
детектив
2025, Россия
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.8
Птица в клетке
драма, мелодрама
2014, Украина
5.6
Невеста моего жениха
Nevesta moego zhenikha
мелодрама
2013, Россия
5.3
От тюрьмы и от сумы
мелодрама
2008, Украина
7
Громовы
драма, мини-сериал
2006, Россия
4.5
Моя прекрасная няня
комедия, мелодрама
2004, Россия
5.7
Два товарища
Dva tovarishcha
комедия
2000, Россия
3.8
Водоворот
Whirlpool
драма
1983, СССР
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