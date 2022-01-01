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Илья Соколовский
Илья Соколовский
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Илья Соколовский
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Дата рождения
1 декабря 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Стрелец
Биография Илья Соколовский
Родился 1 декабря 1977 года. Псков, СССР (Россия).
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Фильмография Илья Соколовский
В небо... за мечтой
семейный, детский
2017, Россия
0.0
Принцип Талиона
драма
2015, Россия
0.0
Подарок с характером
приключения, комедия, семейный
2014, Россия
5.0
Муж счастливой женщины
мелодрама
2013, Россия
0.0
Любовь по расписанию
мелодрама
2012, Россия
0.0
От тюрьмы и от сумы
мелодрама
2008, Украина
5.0
Семья
драма, мелодрама
2008, Россия / Казахстан / Германия / Франция
7.0
После жизни
драма, мистика
2008, Россия
4.0
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