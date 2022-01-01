Наваждение, 2008

Что такое страсть, вспыхнувшая в сердце замужней женщины по отношению к бывшему однокласснику? Не иначе как наваждение, внезапное помрачение разума, материнского инстинкта, чувства долга… Вот в такую ситуацию, до боли знакомую многим, попадает героиня фильма Рудольфа Фрунтова «Наваждение». На одной чаше весов у Марии семья: не слишком успешный в карьере, но любящий муж, маленький сын, привычный и родной домашний очаг. На другой ─ обласканный славой и поклонницами спортсмен-мотогонщик, купающийся в роскоши и щедро осыпающий подарками, от которых молодая женщина за годы семейной жизни успела отвыкнуть. Сюжет мог бы показаться слишком банальным, если бы муж Марии оказался безгрешным и также не имел бы в своем шкафу глубоко запрятанных скелетов. Какое из обуревающих главную героиню чувств окажется сильнее, в чью пользу она сделает свой выбор? Сумеет ли бывший одноклассник убедить Машу в том, что их роман не очередная прихоть пресыщенного мачо, а ностальгия по романтическим чувствам, которые он питал когда-то к своей соседке по парте? Как поведут себя в этой драматической ситуации муж Марии и его бывшая возлюбленная? Смотрите мелодраму и переживайте хитросплетения сюжета вместе с ее героями.