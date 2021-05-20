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Денис Матросов
Денис Матросов
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Денис Матросов
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Дата рождения
10 декабря 1972
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Стрелец
Биография Дениса Матросова
Родился 10 декабря 1972 года. Москва, СССР (Россия).
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Фильмография Дениса Матросова
Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика
комедия
2018, Россия
3.0
Мечтать не вредно
мелодрама
2012, Украина
5.0
От тюрьмы и от сумы
мелодрама
2008, Украина
5.0
Наваждение
мелодрама
2008, Россия
5.0
Сделано в СССР
криминал, драма
1991, СССР
5.0
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Статьи о персоне
Звезда «Кармелиты» Денис Матросов о предательстве экс-супруги: «Отдала наших детей в детский дом»
Артист не видел своих сыновей-близнецов вот уже 10 лет.
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20 мая 2021 08:50
Денис Матросов назвал причину развода с Марией Куликовой: «Надо было меньше слушать друзей»
Знаменитости были женаты 14 лет.
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19 мая 2021 15:35
Звезда «Кармелиты» Денис Матросов о пережитых домогательствах: «Я сделал свой выбор»
Артист прокомментировал резонансное признание Елены Прокловой.
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17 мая 2021 11:57
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