Мы поженимся. В крайнем случае, созвонимся!, 2007

Чувственная история любви между городским менеджером среднего звена и простой деревенской девушкой. Менеджер Алексей приезжает в леспромхоз, чтобы купить лес для своего начальника – довольно крупного бизнесмена. У него хорошие отношения с боссом, более того, через месяц он женится на его дочери. Все меняет случай: здесь герой неожиданно знакомится с девушкой Верой, в которую влюбляется с первого взгляда. Эта встреча может изменить его жизнь навсегда. Под угрозой находится как свадьба, так и работа Алексея.