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Мы поженимся. В крайнем случае, созвонимся!, 2007

2007 / Украина
5.3 Оцените
10 голосов
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О фильме

Чувственная история любви между городским менеджером среднего звена и простой деревенской девушкой. Менеджер Алексей приезжает в леспромхоз, чтобы купить лес для своего начальника – довольно крупного бизнесмена. У него хорошие отношения с боссом, более того, через месяц он женится на его дочери. Все меняет случай: здесь герой неожиданно знакомится с девушкой Верой, в которую влюбляется с первого взгляда. Эта встреча может изменить его жизнь навсегда. Под угрозой находится как свадьба, так и работа Алексея.

5.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2007
Возраст 18+
Режиссер
Татьяна Чистова
В ролях
Елена Морозова
Елена Морозова
Сергей Бехтерев
Лидия Байрашевская
Лидия Байрашевская
Федор Лавров
Федор Лавров
Татьяна Тузова
Татьяна Тузова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма
5.3
Оцените 10 голосов
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Постер фильма Мы поженимся. В крайнем случае, созвонимся! 1 постер
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Мы поженимся. В крайнем случае, созвонимся!

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