Руслан, 2009

Руслан — успешный писатель криминальных романов, которые основаны на историях из его далекого прошлого. Однажды он приезжает на свадьбу своей дочери и сына его старинного приятеля Михаила. Со времени последней встречи с Михаилом многое изменилось, Михаил стал лидером крупной преступной группировки. Руслан слишком поздно понимает, во что оказалась, втянута его семья. В день свадьбы случается страшная трагедия: бандиты расстреливают его дочь и жену. Жена погибает на месте, а дочь в тяжелом состоянии попадает в больницу. Руслан винит во всем себя и свое прошлое и начинает мстить. Теперь месть становится его настоящим призванием.