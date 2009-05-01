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Руслан Руслан
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Driven to Kill

Руслан, 2009

2009 / США / Канада / Россия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме

Руслан — успешный писатель криминальных романов, которые основаны на историях из его далекого прошлого. Однажды он приезжает на свадьбу своей дочери и сына его старинного приятеля Михаила. Со времени последней встречи с Михаилом многое изменилось, Михаил стал лидером крупной преступной группировки. Руслан слишком поздно понимает, во что оказалась, втянута его семья. В день свадьбы случается страшная трагедия: бандиты расстреливают его дочь и жену. Жена погибает на месте, а дочь в тяжелом состоянии попадает в больницу. Руслан винит во всем себя и свое прошлое и начинает мстить. Теперь месть становится его настоящим призванием.

5.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 1 мая 2009
Возраст 18+
Режиссер
Джефф Кинг
В ролях
Игорь Жижикин
Игорь Жижикин
Стивен Сигал
Стивен Сигал
Инна Коробкина
Майк Допуд
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Руслан 2 постера
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Руслан
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:03
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