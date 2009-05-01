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Poster of Driven to Kill
5.1
Kinoafisha Films Driven to Kill
5.1

Driven to Kill

, 2009
Driven to Kill
USA, Canada, Russia / Action, Thriller, Crime / 18+
Poster of Driven to Kill
5.1

Cast

Igor Zhizhikin
Igor Zhizhikin
Mikhail Abramov
Steven Seagal
Steven Seagal
Ruslan
Inna Korobkina
Catherine
Mike Dopud
Boris
Robert Wisden
Terry Goldstein
Zak Santiago
Detective Lavastic
Andrew Rasputin
Alex
Yevgeni Lazarev
Bartender
Laura Mennell
Laura Mennell
Lanie
Aleks Paunovic
Aleks Paunovic
Tony
Director Jeff King
Writer Mark James
Composer Peter Allen
Cast and Crew

Film details

Country USA / Canada / Russia
Runtime 1 hour 39 minutes
Production year 2009
Online premiere 3 February 2010
World premiere 1 May 2009
Release date
21 September 2009 Germany
21 September 2009 Netherlands
1 May 2009 USA
MPAA R
Budget $8,000,000
Worldwide Gross $40,103
Production Echo Bridge Entertainment, Insight Film Studios, Steamroller Productions
Also known as
Driven to Kill, Ruslan, Le Prix du sang, Ruslan: Venganza de un asesino, Chinmoku no chinkonka, Conduzido para Matar, Driven to Kill - Zur Rache verdammt, Gyilkosságba hajszolva, Rescate Sangriento, Ruslan - A Vingança, Ruslan - Vingança Explosiva, Ruslan, la venganza del asesino, Silence Requiem, Silent Soul Song, Silit sa ucida, Soif de vengeance, Sunnitud tapma, Tầm Nã Sát Thủ, Żądza śmierci, Принуден да убива, Руслан, 亡命對決, 沈黙の鎮魂歌, 生死對決, La venganza de un asesino, Le prix du sang - driven to kill, 스티븐 시걸의 드리븐 투 킬

Film rating

5.1
Rate 10 votes
4.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 12 November 2020
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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