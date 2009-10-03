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The Keeper

Хранитель, 2009

2009 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Ролланд Саллинджер, полицейский из Лос-Анджелеса, вынужден выйти в отставку по медицинским показаниям после того, как его чуть не убил его жадный напарник по дежурству. Теперь герой едет в Сан-Антонио после того, как его попросили поработать телохранителем у дочери богатого бизнесмена. Бизнесмен был коллегой Сэлинджера много лет назад, когда они оба были полицейскими. Когда местные мафиози похищают дочь бизнесмена, Саллинджер выслеживает их, чтобы спасти ее и защитить. Ролланд еще не знает, что кукловодом в этой коварной игре является его худший враг…

  • Примерно в середине фильма другие персонажи начинают без особой на то причины называть персонажа Сигала, Роланда Саллинджера, Роландом Баллинджером.
  • Это уже второй фильм, над которым Лизл Карстенс снялась вместе с Сигалом. Впервые они снялись вместе в фильме «Городское правосудие», в котором Карстенс сыграла Линду, жену сына Саймона Баллистера, что до странности похоже на Баллинджера. 
  • Знаменитая шляпа Сигала появляется только в одной сцене, вместо того чтобы быть фирменной частью его наряда, как задумано изначально. Это случилось потому, что ее унес сильный порыв ветра посреди съемок. В отделе костюмов были и другие шляпы, но после того, как Стивен потерял свой любимый предмет гардероба, он поклялся никогда больше не носить ни одну ковбойскую шляпу.

Ролланд Саллинджер был крутым полицейским, которого неоднократно подставлял собственный напарник. Его выгнали из войск, отвергли и забыли близкие. Однако, когда влиятельный человек просит защитить свою дочь, только один человек берётся за дело. Ставки велики и многое теперь поставлено на кон.

Отныне только Ролланд способен вернуть в целости и сохранности дочь босса и противостоять не менее серьёзным людям, готовых уничтожить и смести всё на своём пути, дабы достать дочь заклятого врага. Война начинается…

5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2009
Премьера в мире 3 октября 2009
Возраст 16+
Режиссер
Киони Ваксман
В ролях
Стивен Сигал
Стивен Сигал
Стеф ДюВалл
Лайзл Карстенс
Аррон Шивер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Хранитель 2 постера
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Хранитель
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 16:03
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