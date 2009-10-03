Хранитель, 2009

Ролланд Саллинджер, полицейский из Лос-Анджелеса, вынужден выйти в отставку по медицинским показаниям после того, как его чуть не убил его жадный напарник по дежурству. Теперь герой едет в Сан-Антонио после того, как его попросили поработать телохранителем у дочери богатого бизнесмена. Бизнесмен был коллегой Сэлинджера много лет назад, когда они оба были полицейскими. Когда местные мафиози похищают дочь бизнесмена, Саллинджер выслеживает их, чтобы спасти ее и защитить. Ролланд еще не знает, что кукловодом в этой коварной игре является его худший враг…