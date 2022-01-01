Варенька, 2006

Порой, когда на нашем пути одна за другой встают преграды и нет больше сил идти дальше, судьба протягивает нам руку помощи. Так случилось и с героиней сериала «Варенька»: именно в ту минуту, когда она была на грани отчаяния, на горизонте появился человек, ставший любовью всей ее жизни. Казалось бы, на долю Вареньки выпали все тяготы, которые только могут выпасть: сначала она потеряла работу, потом любимого человека, а в конце концов и дом – ее квартира сгорела. Молодой женщине и ее двум детишкам не осталось ничего другого, как только переехать к столичным родственникам, которые встретили ее отнюдь не с распростертыми объятиями. Родственница, у которой она жила, настояла на том, чтобы Варя не сидела без дела, а обеспечивала себя и детей. Сначала героиня раздавала листовки у метро, потом стала жертвой аферистов, но в конце концов встретила достойного мужчину, который сделал ее счастливой.