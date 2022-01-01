Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сказка для старых" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Варенька Варенька
Киноафиша Фильмы Варенька

Варенька, 2006

2006 / Россия
5.4 Оцените
10 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Порой, когда на нашем пути одна за другой встают преграды и нет больше сил идти дальше, судьба протягивает нам руку помощи. Так случилось и с героиней сериала «Варенька»: именно в ту минуту, когда она была на грани отчаяния, на горизонте появился человек, ставший любовью всей ее жизни. Казалось бы, на долю Вареньки выпали все тяготы, которые только могут выпасть: сначала она потеряла работу, потом любимого человека, а в конце концов и дом – ее квартира сгорела. Молодой женщине и ее двум детишкам не осталось ничего другого, как только переехать к столичным родственникам, которые встретили ее отнюдь не с распростертыми объятиями. Родственница, у которой она жила, настояла на том, чтобы Варя не сидела без дела, а обеспечивала себя и детей. Сначала героиня раздавала листовки у метро, потом стала жертвой аферистов, но в конце концов встретила достойного мужчину, который сделал ее счастливой.

5.4 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2006
Возраст 16+
Режиссер
Эльдор Уразбаев
В ролях
Ирина Ефремова
Ирина Ефремова
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин
Раиса Рязанова
Раиса Рязанова
Андрей Егоров
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Ванька Грозный
Ванька Грозный (2008)
6.2
Алый камень
Алый камень (1986)
5.7
За чужие грехи
За чужие грехи (2015)
5.2
С приветом, Козаностра
С приветом, Козаностра (2010)
4.1666665
Как же быть сердцу
Как же быть сердцу (2008)
6
Ночные посетители
Ночные посетители (2007)
0
Прогулка
Прогулка (2003)
6.5
Срочно выйду замуж!
Срочно выйду замуж! (2015)
4.285714
Москва слезам не верит
Москва слезам не верит (1979)
8.5
7 главных желаний
7 главных желаний (2013)
4
Дамское танго
Дамское танго (1983)
6.6
День и вся жизнь
День и вся жизнь (1969)
6.3
Постер фильма Варенька 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Хранитель тайн
Хранитель тайн
2022, Испания / Аргентина / Германия, триллер
Безумная дорога
Безумная дорога
2021, Австралия, боевик, ужасы
Эра выживания
Эра выживания
2022, Литва / Франция / Бельгия, приключения, драма, фантастика
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Джиперс Криперс: Возрожденный
Джиперс Криперс: Возрожденный
2021, США / Финляндия, ужасы, мистика, триллер
Решение уйти
Решение уйти
2022, Корея, криминал, драма, мистика
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Related video
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Приложение киноафиши