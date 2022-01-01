Джейк и гиганты, 2015

Джейк – мальчик из деревни Шилоу, расположенной на востоке Средиземного моря. Его жизнь с семьей идеальна: они танцуют, пекут хлеб, заботятся о своих животных и никогда не сталкиваются с неприятностями. Но однажды гиганты, потерявшие свои прибрежные замки, вторгаются в деревню и похищают почти всех ее жителей, и лишь Джейку удается избежать плена. Тогда герой вместе со своей сестрой-близнецом Джоани и верным псом Уолдо отправляется в удивительное путешествие, чтобы спасти свою семью. По пути он встречает волшебную птицу, мудрую сову и группу бобров, которые помогают ему найти Гигантскую гору, место жительства великанов. Сможет ли Джейк вернуть тех, кто ему дорог, и наказать гигантов за совершенные преступления?

