Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Джейк и гиганты Джейк и гиганты
Киноафиша Фильмы Джейк и гиганты
Jake and the Giants

Джейк и гиганты, 2015

2015 / США
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Джейк – мальчик из деревни Шилоу, расположенной на востоке Средиземного моря. Его жизнь с семьей идеальна: они танцуют, пекут хлеб, заботятся о своих животных и никогда не сталкиваются с неприятностями. Но однажды гиганты, потерявшие свои прибрежные замки, вторгаются в деревню и похищают почти всех ее жителей, и лишь Джейку удается избежать плена. Тогда герой вместе со своей сестрой-близнецом Джоани и верным псом Уолдо отправляется в удивительное путешествие, чтобы спасти свою семью. По пути он встречает волшебную птицу, мудрую сову и группу бобров, которые помогают ему найти Гигантскую гору, место жительства великанов. Сможет ли Джейк вернуть тех, кто ему дорог, и наказать гигантов за совершенные преступления? 
 

  • Джейк, Джоани, Сара, сквайр Джейкоб, да и все остальные жители деревни главного героя, – явные шотландцы, хотя по сюжету они живут у Средиземного моря: они постоянно носят штаны в шотландском стиле и шерстяные шотландские свитера. 
  • Деби Дерриберри, озвучившая главного героя, известна по всему миру: когда-то она дала голос Джимми Нейтрону, главному герою названного по его имени мультсериала. 
  • Шилоу, название деревни, отсылает к древнему самарийскому городу, упомянутому в Библии. Его название переводится с иврита как «Мирное место». 

История о деревенском парне - Джейке, из веселой и заботливой семьи. Жизнь на побережье Средиземного моря шла как никогда лучше, пока в их дом не заглянула беда. Гиганты, утратившие свои владения, уносят с собой почти всю деревню. Главному герою, его сестре и собаке удалось избежать похищения, и теперь им предстоит спасти своих близких.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2015
Возраст 12+
Режиссер
Кент Баттерворф
В ролях
Деби Дерриберри
Марк Слотер
Мона Маршалл
Мона Маршалл
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Джейк и гиганты 1 постер
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате

Джейк и гиганты смотреть онлайн

Джейк и гиганты
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Драйв
Драйв
2011, США, драма, боевик
Related video
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
«Утянулась до невозможности»: блеснувшую в купальнике Семенович подняли на смех
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Без фильтров и макияжа: 53-летняя Варум засветилась на публике
«Мини-Пугачева»: 8-летняя дочь Галкина очаровала россиян
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши