Анимационный телевизионный проект принадлежит режиссерскому дуэту в лице Эндрю Дункана и Стива Болла. Над сценарием к мультфильму работали Тед Зизи и Майк Монтесано. Мультик создавался по заказу крупной американской компании игрушек «Mattel Entertainment» и канадской компьютерной 3D-студии «Nerd Corps Entertainment». Четвертый специальный выпуск мультипликационного цикла «Школа Монстров» рассказывает о новых захватывающих приключениях любимых персонажей во время официальных весенних каникул.
В школе монстров начались настоящие весенние каникулы и, собравшись всей дружной компанией, наши главные герои отправились отдыхать на барьерный риф, где и планировали отлично провести время. Они поплыли на шикарной яхте Клео де Нил и уже было предвкушали хорошенько оттянутся, как вдруг, их покой нарушил гигантский кракен. Он потопил яхту наших друзей, а сами они, лишь чудом не оказались вместе с ней на морском дне. Теперь, теснясь на маленьком плотике, они дрейфуют в надежде что их спасут. Спустя некоторое время, они замечают остров, который, как выяснится, называется островом Черепа.
|16 февраля 2012
|Бразилия
|3 июля 2014
|Германия
|3 июля 2014
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