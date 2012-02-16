В школе монстров начались настоящие весенние каникулы и, собравшись всей дружной компанией, наши главные герои отправились отдыхать на барьерный риф, где и планировали отлично провести время. Они поплыли на шикарной яхте Клео де Нил и уже было предвкушали хорошенько оттянутся, как вдруг, их покой нарушил гигантский кракен. Он потопил яхту наших друзей, а сами они, лишь чудом не оказались вместе с ней на морском дне. Теперь, теснясь на маленьком плотике, они дрейфуют в надежде что их спасут. Спустя некоторое время, они замечают остров, который, как выяснится, называется островом Черепа.