Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер мультфильма Школа монстров: Побег с побережья черепа
Постер мультфильма Школа монстров: Побег с побережья черепа
Постер мультфильма Школа монстров: Побег с побережья черепа
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Школа монстров: Побег с побережья черепа

Школа монстров: Побег с побережья черепа

Monster High: Escape from Skull Shores 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Анимационный телевизионный проект принадлежит режиссерскому дуэту в лице Эндрю Дункана и Стива Болла. Над сценарием к мультфильму работали Тед Зизи и Майк Монтесано. Мультик создавался по заказу крупной американской компании игрушек «Mattel Entertainment» и канадской компьютерной 3D-студии «Nerd Corps Entertainment». Четвертый специальный выпуск мультипликационного цикла «Школа Монстров» рассказывает о новых захватывающих приключениях любимых персонажей во время официальных весенних каникул.

  • Мировая премьера состоялась тринадцатого апреля 2012 года. А первого июля 2014-го 46-минутный мультик был выпущен на Blu-ray в качестве дополнения к «Monster High: Clawesome» и «Monster High: Fright On!».
  • Французский DVD-релиз был выпущен второго декабря 2014 года.
  • Оригинальное название специального мультипликационного выпуска переводится как «Школа монстров: Побег с берегов Черепа».
  • Распространением мультфильма занимался американский платный ТВ-канал для детей и подростков «Nickelodeon Network», а также словенский универсальный телевизионный канал «Pop TV».

В школе монстров начались настоящие весенние каникулы и, собравшись всей дружной компанией, наши главные герои отправились отдыхать на барьерный риф, где и планировали отлично провести время. Они поплыли на шикарной яхте Клео де Нил и уже было предвкушали хорошенько оттянутся, как вдруг, их покой нарушил гигантский кракен. Он потопил яхту наших друзей, а сами они, лишь чудом не оказались вместе с ней на морском дне. Теперь, теснясь на маленьком плотике, они дрейфуют в надежде что их спасут. Спустя некоторое время, они замечают остров, который, как выяснится, называется островом Черепа.

Страна США
Продолжительность 46 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 16 февраля 2012
Дата выхода
16 февраля 2012 Бразилия
3 июля 2014 Германия
3 июля 2014 Дания
Производство Mattel Entertainment, Nerd Corps Entertainment
Другие названия
Monster High: Escape from Skull Shores, Monster High: Escape de Playa Calavera, Canavarlar Lisesi: Kurukafa Sahilinden Kaçış, Kalokairines monster peripeteies, Monster High - La Bête de l'Île au Crâne, Monster High: A Fuga da Ilha da Caveira, Monster High: Espantada de isla calavera, Monster High: Flugten fra kraniekysten, Monster High: Flukten fra Skallekysten, Monster High: Fuga da Ilha do Esqueleto, Monster High: Menekülés koponya-szigetről, Monster High: Útěk z Pobřeží lebek, Monster High: Побег с Острова черепов
Режиссер
Стив Болл
Эндрю Дункан
В ролях
Лора Бэйли
Эрин Фицджералд
Оги Бэнкс
Кэм Кларк
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Школа монстров: Побег с побережья черепа
Школа монстров: 13 желаний 6.9
Школа монстров: 13 желаний (2013)
Школа монстров: Крик в пятницу вечером 6.9
Школа монстров: Крик в пятницу вечером (2011)
Школа монстров: Монстрические мутации 6.8
Школа монстров: Монстрические мутации (2014)
Школа монстров: Страх! Камера! Мотор! 6.6
Школа монстров: Страх! Камера! Мотор! (2014)
Школа монстров: Отчего монстры влюбляются? 6.9
Школа монстров: Отчего монстры влюбляются? (2012)
Школа монстров: Бу-Йорк, Бу-Йорк 6.7
Школа монстров: Бу-Йорк, Бу-Йорк (2015)
Школа монстров: Под напряжением 5.6
Школа монстров: Под напряжением (2017)
Школа монстров: Большой ужасный риф 6.1
Школа монстров: Большой ужасный риф (2016)
Добро пожаловать в Monster High 5.6
Добро пожаловать в Monster High (2016)
Школа Монстров: Призрачно 6.2
Школа Монстров: Призрачно (2015)
Школа монстров: Классные девчонки 6.0
Школа монстров: Классные девчонки (2012)
Джейк и гиганты 6.8
Джейк и гиганты (2015)

Рейтинг мультфильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из мультфильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше