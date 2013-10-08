Хаулин находит на запылившемся чердаке здания школы старую лампу. Из волшебной вещицы появляется джинн и предлагает исполнить целую чертову дюжину желаний главной героини. Ее мечта – быть такой же популярной, как ее старшая сестра Клаудин, которую любят все вокруг. Хаулин не может устоять перед искушением и принимает решение воспользоваться чудесным шансом. Но вскоре ей предстоит узнать, что игры с магическими существами опасны, и за исполнение любой прихоти придется платить свою цену.
В «Школе монстров» начался новый учебный год, и младшая сестричка Клодин Вулф, Хоулин, надеется стать самой КЛЫКассной девчонкой в школе. Ее мечта о популярности оказывается гораздо реальнее, чем она думала, после встречи с джинном по имени Джиджи, который дает ей загадать не 3, а целых 13 желаний!
Но вскоре героини понимают, что с желаниями следует быть осторожнее, ведь каждое имеет не только плюсы, но и минусы! А тем временем жизнь в Школе монстров переворачивается с ног на голову! Вместе с Фрэнки Штейн, Клодин Вулф, Дракулаурой и их ужасно классными подружками вас ждет настоящая магическая феерия в духе Школы монстров... и фейерверк убойных приемчиков на каждом шагу!
|8 октября 2013
|Бразилия
|17 октября 2013
|Германия
|24 октября 2013
|Дания
|8 октября 2013
|США