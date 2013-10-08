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Постер мультфильма Школа монстров: 13 желаний
Постер мультфильма Школа монстров: 13 желаний
Рейтинги
6.9 Рейтинг IMDb: 7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Школа монстров: 13 желаний

Школа монстров: 13 желаний

Monster High: 13 Wishes 18+
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О фильме

Хаулин находит на запылившемся чердаке здания школы старую лампу. Из волшебной вещицы появляется джинн и предлагает исполнить целую чертову дюжину желаний главной героини. Ее мечта – быть такой же популярной, как ее старшая сестра Клаудин, которую любят все вокруг. Хаулин не может устоять перед искушением и принимает решение воспользоваться чудесным шансом. Но вскоре ей предстоит узнать, что игры с магическими существами опасны, и за исполнение любой прихоти придется платить свою цену.

  • В школе монстров есть специальные группы для ночных занятий – их посещают те существа, которые не могут быть активными днем.
  • Серия кукол «Школа монстров» считается конкурентом знаменитой Барби, но на самом деле обе линейки принадлежат одной компании.
  • Хаулин – младшая дочь в крупном клане оборотней, постоянно попадающая в неприятности.
  • Ежик главной героини – один из самых стильных персонажей-зверьков во франшизе.
  • Режиссером мультипликационного фильма вновь стал Майк Феттерли, работавший и над прошлыми частями кукольной вселенной. Также режиссурой проекта занимался Стив Сакс.

В «Школе монстров» начался новый учебный год, и младшая сестричка Клодин Вулф, Хоулин, надеется стать самой КЛЫКассной девчонкой в школе. Ее мечта о популярности оказывается гораздо реальнее, чем она думала, после встречи с джинном по имени Джиджи, который дает ей загадать не 3, а целых 13 желаний!

Но вскоре героини понимают, что с желаниями следует быть осторожнее, ведь каждое имеет не только плюсы, но и минусы! А тем временем жизнь в Школе монстров переворачивается с ног на голову! Вместе с Фрэнки Штейн, Клодин Вулф, Дракулаурой и их ужасно классными подружками вас ждет настоящая магическая феерия в духе Школы монстров... и фейерверк убойных приемчиков на каждом шагу!

Страна США
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 8 октября 2013
Дата выхода
8 октября 2013 Бразилия
17 октября 2013 Германия
24 октября 2013 Дания
8 октября 2013 США
MPAA G
Производство Mattel, Nerd Corps Entertainment
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Режиссер
Оду Паден
Эндрю Дункан
В ролях
Эрин Фицджералд
Салли Саффиоти
Ивэн Смит
Деби Дерриберри
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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