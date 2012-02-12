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Школа монстров: Отчего монстры влюбляются? Школа монстров: Отчего монстры влюбляются?
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Школа монстров: Отчего монстры влюбляются?, 2012

2012 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Причины посмотреть Факты О фильме

Персонажи мультфильма – ученики старших классов учебного заведения для монстров. Среди них можно встретить любую нечисть, от вурдалаков до кровопийц. Но вопреки расхожему мнению о кровожадности этих существ и их пугающем виде, школьники – сплошь блогеры, модели и красавчики атлетической наружности. Дракулаура собирается отмечать юбилей: 1600 лет. Ее подружки и обворожительный оборотень пытаются сообразить, как организовать вечеринку мечты главной героини. Вампирша рассказала, как видит идеальное торжество, осталось только не сплоховать и устроить все на высшем уровне.

  • При создании мультфильма использовались новые 3D-технологии.
  • В школе монстров предусмотрены ночные занятия для тех, кто не может проявлять активность днем.
  • Сперва появились куклы Школа Монстров, а только потом по этим персонажам сделали целую серию мультфильмов.
  • Дракулаура – приемная дочь Дракулы, настоящий ее отец – военачальник, предположительно погибший. Вампир спас девочку от смерти и сделал себеподобной.
  • Актриса озвучки специально работала над речью, чтобы придать персонажу Дракулауры небольшой румынский акцент.
     

Незадолго до Чудесного 1600-летия Дракулауры она встречает двух обалденных парней, которые ставят праздник под угрозу, украв сердце Дракулауры (в буквальном смысле).

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 12 февраля 2012
Премьера в мире 12 февраля 2012
Возраст 18+
Режиссер
Оду Паден
В ролях
Лора Бэйли
Эрин Фицджералд
Оги Бэнкс
Кэм Кларк
Деби Дерриберри
Все актеры и съемочная группа
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