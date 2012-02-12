Школа монстров: Отчего монстры влюбляются?, 2012

Персонажи мультфильма – ученики старших классов учебного заведения для монстров. Среди них можно встретить любую нечисть, от вурдалаков до кровопийц. Но вопреки расхожему мнению о кровожадности этих существ и их пугающем виде, школьники – сплошь блогеры, модели и красавчики атлетической наружности. Дракулаура собирается отмечать юбилей: 1600 лет. Ее подружки и обворожительный оборотень пытаются сообразить, как организовать вечеринку мечты главной героини. Вампирша рассказала, как видит идеальное торжество, осталось только не сплоховать и устроить все на высшем уровне.