Ким Со хён - талантливая актриса, родившаяся в 1999 году в Австралии. В ее детстве, в 2003 году, ее семья решила переехать в Республику Корея. Ее мать, Ли Ма Ри, является известной актрисой театра, а отец, Ким Ву Мин, занимается бизнесом.

Ким Со хён начала свою актерскую карьеру в невероятно молодом возрасте - в 7 лет. Уже тогда она проявила свой талант и вызвала интерес у зрителей.

Однако настоящая слава пришла к ней после выхода исторического телесериала «Солнце в объятиях луны» в 2012 году. В этой драме ее актерское мастерство было признано и оценено широкой публикой. Еще один сериал, который продолжил укреплять ее популярность, был «Я скучаю по тебе», также выпущенный в 2012 году.

Самым значительным скачком в актерском росте Ким Со хён стало ее участие в проекте от Netflix, сериале «Любовный сигнал» с 2019 по 2021 год. Этот сериал, признанный мировым хитом, принес актрисе еще большую славу и признание критиков. Ким Со хён сумела блестяще сыграть свою роль и впечатлить публику своей мастерством и эмоциональной глубиной.