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Ким Со-хён
Ким Со-хён Kim Seo-hyeong
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Ким Со-хён

Kim Seo-hyeong

Дата рождения
28 октября 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Сеул, Южная Корея

Биография Ким Со-хён

Ким Со хён - талантливая актриса, родившаяся в 1999 году в Австралии. В ее детстве, в 2003 году, ее семья решила переехать в Республику Корея. Ее мать, Ли Ма Ри, является известной актрисой театра, а отец, Ким Ву Мин, занимается бизнесом.

Ким Со хён начала свою актерскую карьеру в невероятно молодом возрасте - в 7 лет. Уже тогда она проявила свой талант и вызвала интерес у зрителей.

Однако настоящая слава пришла к ней после выхода исторического телесериала «Солнце в объятиях луны» в 2012 году. В этой драме ее актерское мастерство было признано и оценено широкой публикой. Еще один сериал, который продолжил укреплять ее популярность, был «Я скучаю по тебе», также выпущенный в 2012 году.

Самым значительным скачком в актерском росте Ким Со хён стало ее участие в проекте от Netflix, сериале «Любовный сигнал» с 2019 по 2021 год. Этот сериал, признанный мировым хитом, принес актрисе еще большую славу и признание критиков. Ким Со хён сумела блестяще сыграть свою роль и впечатлить публику своей мастерством и эмоциональной глубиной.

Популярные фильмы

Императрица Ки
Императрица Ки (2013)
7.7
Приди и обними меня
Приди и обними меня (2018)
0
Никто не знает
Никто не знает (2020)
0

Фильмография Ким Со-хён

Жанр
Год
Все 5 Сериалы 5 Актриса 5
Бесполезная ложь
Бесполезная ложь
детектив, комедия, мелодрама 2023, Южная Корея
Никто не знает
Никто не знает
драма, криминал, триллер 2020, Южная Корея
Сказка о Нок-ту
Сказка о Нок-ту
комедия, мелодрама, исторический 2019, Южная Корея
Приди и обними меня
Приди и обними меня
драма, мелодрама, детектив 2018, Южная Корея
Императрица Ки 7.7
Императрица Ки
драма, мелодрама, исторический 2013, Южная Корея
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