О персоне
Фильмография
Ли Джон-ын
Lee Jeong-eun
Ли Джон-ын
Ли Джон-ын
Lee Jeong-eun
Дата рождения
23 января 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сеул, Южная Корея
Популярные фильмы
7.1
Незнакомцы из ада
(2019)
0.0
Ювенальный суд
(2022)
0.0
Наш блюз
(2022)
Фильмография Ли Джон-ын
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Музыка
Семейный
Триллер
Фантастика
Фэнтези
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2020
2019
2018
2015
Все
15
Сериалы
15
Актриса
15
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама
2025, Южная Корея
Если в лесу падает дерево
драма, триллер, детектив
2024, Южная Корея
И солнце снова взойдет
драма
2023, Южная Корея
Чертовски счастливый день
боевик, криминал, триллер
2023, Южная Корея
Ювенальный суд
драма, криминал
2022, Южная Корея
Наш блюз
драма, семейный, мелодрама
2022, Южная Корея
Саундтрек №1
музыка, мелодрама
2022, Южная Корея
Я влюбилась в голограмму
драма, мелодрама, фантастика
2020, Южная Корея
7.1
Незнакомцы из ада
драма, триллер, детектив
2019, Южная Корея
Когда дьявол зовет тебя по имени
драма, фэнтези, мелодрама, музыка
2019, Южная Корея
Ослепительно
фэнтези, мелодрама
2019, Южная Корея
Когда Дьявол назовет твое имя
драма, фэнтези
2019, Южная Корея
Жена, которую я знаю
драма, фэнтези, мелодрама
2018, Южная Корея
Мой призрак
драма, комедия, мелодрама
2015, Южная Корея
Помнить
драма, триллер
2015, Южная Корея
