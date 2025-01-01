Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ли Джон-ын
Ли Джон-ын Lee Jeong-eun
Киноафиша Персоны Ли Джон-ын

Ли Джон-ын

Lee Jeong-eun

Дата рождения
23 января 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Водолей
Место рождения
Сеул, Южная Корея

Популярные фильмы

Незнакомцы из ада 7.1
Незнакомцы из ада (2019)
Ювенальный суд 0.0
Ювенальный суд (2022)
Наш блюз 0.0
Наш блюз (2022)

Фильмография Ли Джон-ын

Жанр
Год
Все 15 Сериалы 15 Актриса 15
Воспоминания номера 100
Воспоминания номера 100
драма, комедия, мелодрама 2025, Южная Корея
Если в лесу падает дерево
Если в лесу падает дерево
драма, триллер, детектив 2024, Южная Корея
И солнце снова взойдет
И солнце снова взойдет
драма 2023, Южная Корея
Чертовски счастливый день
Чертовски счастливый день
боевик, криминал, триллер 2023, Южная Корея
Ювенальный суд
Ювенальный суд
драма, криминал 2022, Южная Корея
Наш блюз
Наш блюз
драма, семейный, мелодрама 2022, Южная Корея
Саундтрек №1
Саундтрек №1
музыка, мелодрама 2022, Южная Корея
Я влюбилась в голограмму
Я влюбилась в голограмму
драма, мелодрама, фантастика 2020, Южная Корея
Незнакомцы из ада 7.1
Незнакомцы из ада
драма, триллер, детектив 2019, Южная Корея
Когда дьявол зовет тебя по имени
Когда дьявол зовет тебя по имени
драма, фэнтези, мелодрама, музыка 2019, Южная Корея
Ослепительно
Ослепительно
фэнтези, мелодрама 2019, Южная Корея
Когда Дьявол назовет твое имя
Когда Дьявол назовет твое имя
драма, фэнтези 2019, Южная Корея
Жена, которую я знаю
Жена, которую я знаю
драма, фэнтези, мелодрама 2018, Южная Корея
Мой призрак
Мой призрак
драма, комедия, мелодрама 2015, Южная Корея
Помнить
Помнить
драма, триллер 2015, Южная Корея
Крыжовников снова создал нетленку – сериал «Тысяча „нет“ и одно „да“», в котором нет ничего от «Слова пацана»
В этом сериале собрались звезды «Зимородка», «Великолепного века» и «Красных бутонов»: самый горячий хит сентября 2025
Обещали лечь пораньше, но Marvel все испортил: «Фантастическая четверка» получила дату цифрового релиза, так что про сон можно забыть
Хмельные девахи вместо топора и плахи: почему Джейме не казнили после убийства Безумного короля — в «Игре престолов» прояснить «забили»
По стопам Дженнифер Лоуренс: молодая звезда Голливуда ставит рекорды с гонораром в $25 млн — а ведь еще даже 30 не стукнуло
«Где-то между "Барби" и "Лего"»: авторы приоткрыли завесу тайны — фильм по The Sims преподнесет массу сюрпризов
«Позора удалось избежать»: «распущенная» Муравьева на съемках дважды довела Меньшова до истерики — но сцена 18+ в фильм так и не попала
«Новые главы биографии»: культовый персонаж из «Простоквашино» выйдет из тени — впереди масштабный сольный проект
Сон Ки Хуна заменили звездой «Мстителей»: главную роль в американской «Игре в кальмара» сыграет вовсе не Кейт Бланшетт
Скорее бы уже 2026: лучшие сериалы, новые сезоны которых мы с нетерпением ждём в следующем году
Первый блин комом? Да не всегда! Угадайте 7/7 дебютных фильмов Меньшова и других великих режиссеров СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше