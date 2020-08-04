«Спасти Панду»: Рецензия Киноафиши

Чу — сотрудник южнокорейских спецслужб, ненавидящий зверей. Для него животные — это лишь неконтролируемые раздражители и переносчики заразы, которых стоит обходить стороной. На юбилей дипломатических отношений Китай присылает своего посла — панду Минмин, как высший знак уважения и надежды на дальнейшее сотрудничество. Чу живет мечтами о повышении и вызывается охранять столь ценного гостя, переступая через свою неприязнь ради работы. Церемония приветствия идет не по плану, и панду похищает группа грабителей, а ответственный агент сильно бьется головой. Наутро обнаруживается страшное — теперь он может понимать язык зверей. С помощью неожиданного дара и нового напарника, овчарки по кличке Али, Чу должен найти китайского посла и восстановить испорченную репутацию.

Спасти панду

Дальше неприятного поначалу главного героя ждут настоящие приключения и открытие простых истин, способных изменить его жизнь. Проблемы Чу всплывают не только на рабочем месте, но и в отношениях с дочкой. Она мечтает стать ветеринаром, что идет вразрез с интересами ее отца. Новая способность позволит семье обрести утерянный контакт. Неожиданным образом к концу фильма мы сможем увидеть и Чу с иной стороны, когда поймем, что стало причиной его травмы и заставило сторониться животных. Ведь, несмотря на скверный характер, он окажется настоящим героем и совершит подвиг во имя не только любимой страны, но и внезапной дружбы. Звери в фильме — своеобразные проводники по налаживанию отношений, которые помогают укрепить семейные узы, установить контакт с глубокими травмами, преодолев их, и даже сохранить связь между целыми государствами.

Спасти панду

В картине не встретишь низкопробных шуток, местный юмор универсален и рассчитан на всю семью. Вы точно сможете улыбнуться, но вряд ли будете много смеяться. Сбить с толку могут разве что несколько каламбуров про коронавирус от русского прокатчика. В финале легко забыть, что перед нами комедия. На передний план выходит незамысловатая, но эффективная мораль о любви к ближнему, взаимопомощи и крепкой дружбе, способных преодолевать любые трудности. Легкая предсказуемость в конце оправдывается самим приключением, в котором есть парочка интересных сюжетных поворотов. В первую очередь, конечно, рассчитанных на детей. Главными здесь все равно остаются герои и их трогательная история, нацеленная сделать простую жизнь чуточку ярче.

Спасти панду

Больше всего вопросов вызывает техническое исполнение. Местные компьютерные животные слишком выделяются на фоне своих реальных собратьев, тоже присутствующих в картине. Они лишены и намека на естественность. Особенно это касается панды, которой подарили излишне много человеческих черт в поведении. Собаки, например, овчарка Али, способны покорить ваше сердце, пока не пытаются заговорить на понятном Чу языке. Недалеко от неудачной графики ушел и невзрачный злодей. Авторы попытались создать интересный образ и даже добавили выразительную деталь, но на титрах будет сложно вспомнить его имя и причины мести. Это просто очередной плохой парень, история и проблемы которого останутся за кадром. Все внимание картины направлено на отношения главного героя с животными и дочкой.

Спасти панду

«Спасти панду» отлично подойдет для семейного просмотра. Здесь полно забавных ситуаций и милого юмора, которые перемешаны с универсальной моралью. На него можно смело идти за хорошим настроением, чтобы отвлечься от окружающей суматохи. Но, как и со всеми свежими новинками после открытия кинотеатров, не стоит ждать откровений. Это одноразовое кино, способное подарить приятные, но не запоминающиеся надолго эмоции.

Константин Киценюк