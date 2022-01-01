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Дзюнко Абэ
Дзюнко Абэ
Jun Yoshinaga
О персоне
Фильмография
Дзюнко Абэ
Jun Yoshinaga
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Дата рождения
7 мая 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Место рождения
Осака, Япония
Рост
161 см
Биография Дзюнко Абэ
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Фильмография Дзюнко Абэ
В плену у сакуры
драма, мелодрама, исторический
2019, Япония
5.0
Тихая вода
мелодрама
2014, Япония / Франция / Испания
6.0
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