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В плену у сакуры В плену у сакуры
Киноафиша Фильмы В плену у сакуры Отзывы о фильме «В плену у сакуры»
Sorokin no Mita Sakura В плену у сакуры 2019 / Япония
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «В плену у сакуры»

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В сложные для всего мира времена на российские экраны выходит японская картина «В плену у сакуры», вторая работа режиссера Масаки Иноуэ, где культура Страны восходящего солнца переплетается с традициями русского народа. Молодую журналистку отправляют в Мацуяму на кладбище русских военнопленных, чтобы снять интересный сюжет. Ее напарник давно интересуется этой темой и предлагает ей поехать вместе с ним в Санкт-Петербург за дополнительной информацией. Оказывается, на кладбище…

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