Наша рецензия

В сложные для всего мира времена на российские экраны выходит японская картина «В плену у сакуры», вторая работа режиссера Масаки Иноуэ, где культура Страны восходящего солнца переплетается с традициями русского народа. Молодую журналистку отправляют в Мацуяму на кладбище русских военнопленных, чтобы снять интересный сюжет. Ее напарник давно интересуется этой темой и предлагает ей поехать вместе с ним в Санкт-Петербург за дополнительной информацией. Оказывается, на кладбище…