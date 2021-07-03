Кензели , 2021

У бизнесмена по имени Владимир есть все: денежное состояние, собственное предприятие, производящее новейшие технологии, и красавица жена Екатерина. Однажды в его семейной жизни происходят необычайные события. Владимир с супругой мистическим образом попадают в прошлое и становятся очевидцами того, как разворачивались события среди интеллигенции начала XX века и как развивались отношения между поэтом Игорем Северяниным и эстонкой Фелиссой Круут. Прошлое и настоящее начинают тесно переплетаться. В наше время Екатерина неожиданно встречает Степана – молодого и подающего большие надежды музыканта. Она начинает понимать, насколько ее личная жизнь из XXI века похожа на жизнь Фелиссы Круут в двадцатом столетии. Отвергнутый Владимир не может смириться с тем, что на его глазах от него все больше отдаляется жена, и решает любым способом прекратить отношения влюбленной пары.

Но главное, всем героям фильма предстоит понять много истин из настоящего и прошлого: например, кто становится миллионером в наше время и кому на самом деле принадлежит власть в этом мире, а также в чем разница между нами и людьми из прошлого века.

Картина повествует о том, как люди зачастую совершенно не понимают даже самых близких и родных людей. Потому что за каждым человеком скрывается целая история, свои уникальные мысли и решения. Однако не стоит забывать, что порой поступки людей говорят о них намного больше, чем их образ. И люди были такими всегда, что при Игоре Северянине, что при бизнесмене Владимире. И даже спустя сто лет истории любви могут повторяться с удивительной точностью.