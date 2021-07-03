Кензели , 2021

У бизнесмена по имени Владимир есть все: денежное состояние, собственное предприятие, производящее новейшие технологии, и красавица жена Екатерина. Однажды в его семейной жизни происходят необычайные события. Владимир с супругой мистическим образом попадают в прошлое и становятся очевидцами того, как разворачивались события среди интеллигенции начала XX века и как развивались отношения между поэтом Игорем Северяниным и эстонкой Фелиссой Круут. Прошлое и настоящее начинают тесно переплетаться. В наше время Екатерина неожиданно встречает Степана – молодого и подающего большие надежды музыканта. Она начинает понимать, насколько ее личная жизнь из XXI века похожа на жизнь Фелиссы Круут в двадцатом столетии. Отвергнутый Владимир не может смириться с тем, что на его глазах от него все больше отдаляется жена, и решает любым способом прекратить отношения влюбленной пары.
Но главное, всем героям фильма предстоит понять много истин из настоящего и прошлого: например, кто становится миллионером в наше время и кому на самом деле принадлежит власть в этом мире, а также в чем разница между нами и людьми из прошлого века.
Картина повествует о том, как люди зачастую совершенно не понимают даже самых близких и родных людей. Потому что за каждым человеком скрывается целая история, свои уникальные мысли и решения. Однако не стоит забывать, что порой поступки людей говорят о них намного больше, чем их образ. И люди были такими всегда, что при Игоре Северянине, что при бизнесмене Владимире. И даже спустя сто лет истории любви могут повторяться с удивительной точностью.
Название картины – отсылка к стихотворной форме, которая была создана в начале XX века. Ее автором считается Игорь Северянин. В «кензели» прослеживается повторяемость на протяжении всего стихотворения: то же мы видим и в фильме, где прошлое и настоящее переплетаются причудливым образом.
Чтобы воссоздать образ поэта Игоря Северянина, создатели фильма изучали его фотографии. Роль досталась Олегу Янькову. На его грим требовалась около двух часов.
На съемочной площадке самым незаметным актером постоянно оказывался Александр Домогаров, который, несмотря на то что исполнил сразу две совершенно разные роли и постоянно был задействован в кадре, не привлекал к себе лишнего внимания.
Съемки фильма проходили в двух городах – Сочи и Москве.
Благодаря усердной творческой работе операторов многие кадры были сняты таким образом, что к ним не нужно было применять цифровые технологии и эффекты.
Режиссер картины Федор Петрухин является учеником Ролана Быкова.
Игорь Северянин – известный русский поэт Серебряного века, один из основателей направления «эгофутуризм». В 1918 году был избран «королем поэтов» в Москве. Данный эпизод его жизни отражен в фильме.
Несмотря на то, что Фелисса Круут была единственной официальной женой Игоря Северянина, она оказалась далеко не единственной дамой сердца известного поэта. Она долго терпела неверность мужа, пока в 1935 году не выгнала мужа из дома к его очередной любовнице.
Актер Олег Яньков, исполнивший роль Игоря Северянина, выступил также продюсером фильма.
Влиятельный бизнесмен Владимир обладает предприятиями по разработке и продаже технологий, позволяющих видеть скрытое. Вокруг него и его молодой супруги Екатерины разворачиваются события, уносящие их в прошлое. Они становятся свидетелями любовного треугольника Фелиссы Круут 20-х — 30-х годах XIX века. В настоящем Екатерина встречает молодого музыканта Степана и ее реальная любовная жизнь становится отражением жизни Фелиссы Круут в прошлом. Владимир, не в силах наблюдать со стороны и смириться с неверностью жены, пытается помешать этим отношениям.